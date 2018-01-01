  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро

    Наиболее эффектные станции метрополитена в Стокгольме
    Единственный в Швеции метрополитен был открыт в Стокгольме в 1950 году. Сегодня он насчитывает 100 станций на трех ветках: красной, зеленой и синей. Особую эстетическую ценность представляют собой остановки синей ветки. Многие станции метро прорублены прямо в скалах. Они украшены росписями, инсталляциями, гравюрами и рельефами. Выглядит это просто
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:41
    • Розсилка

    Наиболее эффектные станции метрополитена в Стокгольме

    Единственный в Швеции метрополитен был открыт в Стокгольме в 1950 году. Сегодня он насчитывает 100 станций на трех ветках: красной, зеленой и синей. Особую эстетическую ценность представляют собой остановки синей ветки.

    Многие станции метро прорублены прямо в скалах. Они украшены росписями, инсталляциями, гравюрами и рельефами. Выглядит это просто поразительно. За счет этого метро стало одной из главных достопримечательностей шведской столицы.

    Каждая станция имеет свой уникальный дизайн. Вдохновением к его созданию чаще всего становятся здания, расположенные в непосредственной близости от станции метро.

    Например, когда разрабатывался дизайн станции метро «Хёторгет», то архитекторы брали за пример здание местной филармонии, которое расположено неподалеку. Это строение выполнено в синих цветах, что вдохновило архитектора Гуннара Лене создать дизайн станции, в котором преобладают голубые оттенки. Кстати, именно в этой филармонии ежегодно вручают Нобелевскую премию.

    А вот название станции Kungsträdgården переводится как «Королевский сад». Она находится недалеко от городского парка с тем же названием. Ее проектированием занимался художник Ульрик Сэмуэльсон. Станцию украшают растительные и античные мотивы, а общая атмосфера здесь довольно загадочна.

    «Главком» отобрал наиболее яркие примеры станций метро Стокгольма:

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро
    Опубликована фотоподборка одного из самых красивых в мире метро

    Читайте также: Опубликованы снимки победителей престижного фотоконкурса Outdoor Photographer of the Year.
    Читайте також
    метро фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ