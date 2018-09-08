Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность



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И жили они долго и несчастно

И они жили долго и счастливо ... на самом деле?

Мультфильмы студии Уолта Диснея всегда заканчиваются счастливо и морально. Однако художник Джефф Гонг из Нью-Йорка решил перенести героев популярных мультфильмов из сказки в жестокую реальность.

Некоторое время назад художник по имени Джефф Хонг сделал иллюстративный проект, в котором он разместил своих любимых персонажей Диснея в неудачных социальных контекстах, где они жили драмами и мучениями обычных людей.

Джефф, который утверждает, что является большим поклонником студии Disney, решил представить свой творческий потенциал и профессиональные инструменты, чтобы передать сообщение об осознанности.

На этих рисунках использовались такие темы, как загрязнение, обезлесение, жестокое обращение с животными, наркотики или одержимость, такие как Винни Пох, Русалочка, Дамбо и Бамби.

Подборка фото получила название «И жили они долго и несчастно». К примеру, русалочка Ариэль в современных условиях на снимках Джеффа испачкана в нефть, которая попала в мировой океан из-за аварий на морских вышках.

Винни Пух переживает шок от массовой вырубки лесов, а голова олененка Бемби стала трофеем охотника и висит теперь над камином. Красавица Бэль подумывает о пластической операции.

Мышонок Рататуй попадает в лабораторию, где становится объектом для опытов. Далматинцы в клетках для бесприютных животных.

Джерело: boredpanda.com