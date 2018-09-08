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    Фото

    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность

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    И жили они долго и несчастно - Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    И жили они долго и несчастно

    И они жили долго и счастливо ... на самом деле?

    Мультфильмы студии Уолта Диснея всегда заканчиваются счастливо и морально. Однако художник Джефф Гонг из Нью-Йорка решил перенести героев популярных мультфильмов из сказки в жестокую реальность.

    Некоторое время назад художник по имени Джефф Хонг сделал иллюстративный проект, в котором он разместил своих любимых персонажей Диснея в неудачных социальных контекстах, где они жили драмами и мучениями обычных людей.

    Джефф, который утверждает, что является большим поклонником студии Disney, решил представить свой творческий потенциал и профессиональные инструменты, чтобы передать сообщение об осознанности.

    На этих рисунках использовались такие темы, как загрязнение, обезлесение, жестокое обращение с животными, наркотики или одержимость, такие как Винни Пох, Русалочка, Дамбо и Бамби.

    Подборка фото получила название «И жили они долго и несчастно». К примеру, русалочка Ариэль в современных условиях на снимках Джеффа испачкана в нефть, которая попала в мировой океан из-за аварий на морских вышках.

    Винни Пух переживает шок от массовой вырубки лесов, а голова олененка Бемби стала трофеем охотника и висит теперь над камином. Красавица Бэль подумывает о пластической операции.

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    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность
    Художник перенес героев мультиков Disney в жестокую реальность

    Мышонок Рататуй попадает в лабораторию, где становится объектом для опытов. Далматинцы в клетках для бесприютных животных.

    Джерело: boredpanda.com

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