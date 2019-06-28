Илон Маск празднует день рождения: биография именинника в фактах и фото

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Илон Маск 24tv.ua

28 июня празднует день рождения выдающийся изобретатель и миллиардер Илон Маск. Руководителю SpaceX исполнилось 48 лет

В наше время Илон Маск не нуждается в особом представлении. Все в мире знают одного из самых известных в мире бизнес-лидеров. Он создал личный бренд, которому завидует большинство знаменитых предприятий.

Маск привлек к себе внимание как генеральный директор двух самых обсуждаемых в мире компаний (SpaceX и Tesla). Однако, вне бизнеса Илон – любящий отец, очень странный человек и знаток всевозможных развлечений.

Интересные факты про Илона Маска

Илон Маск — авантюрист в третьем поколении. Его дедушка в 1948 году иммигрировал из Канады в Южную Африку. При этом мужчина разобрал свой самолет по винтику и перевез на новую родину, а потом собрал с нуля.

Именинник Илон Маск стал программистом за три дня. Когда юному Илону было 10 лет, родители подарили ему первый компьютер — Сommodore Vic-20. Парень так полюбил новинку, что буквально увлекся высокими технология и освоил полученную технику супербыстро. Как-то к нему в руки попал учебник для программирования на языке BASIC, рассчитанный на полугодичное изучение. В итоге Маск справился всего за 3 дня, после чего мог свободно программировать на бейсике. Для 1984 года этого было более чем достаточно, чтобы называться профессиональным программистом. Тогда же он доказал свой профессионализм, написав и продав свою первую компьютерную игру.

Илон Маск стал миллионером в 28 лет, а сейчас его состояние оценивается в $ 12,3 млрд.

Он продал свою первую игру в 12 лет за 500 долларов. Это был его первым предпринимательским опытом. В 12 лет в 1984 году Маск за $500 про­дал ком­пью­тер­но­му жур­на­лу игру Blastar, которую разработал сам.

Илон Маск превратил студенческое общежитие в подпольный ночной клуб. В годы учебы в Уни­вер­си­те­те Пен­силь­ва­нии Маск и его од­но­курс­ник Адео Ресси арен­до­ва­ли об­ще­жи­тие и пре­вра­ти­ли его в ноч­ной клуб. По сло­вам Ресси, за­ве­де­ние было по­пу­ляр­ным: туда при­хо­ди­ло до ты­ся­чи по­се­ти­те­лей. Од­на­ко са­мо­го Маска ве­че­рин­ки не слиш­ком ин­те­ре­со­ва­ли. Он обыч­но ухо­дил к себе в ком­на­ту и играл в ви­део­иг­ры и много читал.

Было время, когда Илон Маск жил на $1 в день. Да, не всегда он был миллиардером. Пе­ре­ехав в Ка­на­ду из ЮАР, Маск жил у родственников матери, которая многое заложила в его воспитание. И в то время ему часто при­хо­ди­лось жить на один дол­лар в день, пи­та­ясь хот-до­га­ми и апель­си­на­ми.

Он основал компанию с шуточным названием. В 2016-м Маск на­пи­сал в Twitter о за­пус­ке The Boring Company. Игра слов поз­во­ля­ет дво­я­ко пе­ре­ве­сти это на­зва­ние — «Скуч­ная ком­па­ния» или «Бу­риль­ная ком­па­ния». По­на­ча­лу идея ка­за­лось шу­точ­ной, но Маск дей­стви­тель­но за­пу­стил этот про­ект. При­чем про­клад­ка пер­во­го сег­мен­та тун­не­ля в Лос-Ан­дже­ле­се уже за­вер­ше­на.

Space X родилась из идеи отправить грызунов на Марс. Не секрет, что Илон Маска — большой фанат на­уч­ной фан­та­сти­ки. Он рас­смат­ри­вал идею от­прав­ки мышей или рас­те­ний на Марс. Чтобы это сделать, она даже пы­тал­ся ку­пить спи­сан­ные со­вет­ские ра­ке­ты. Но когда за них запросили по 8 млн дол­ла­ров за каж­дую, Маск решил, что са­мо­сто­я­тель­но по­стро­ить ра­ке­ту вый­дет де­шев­ле. Ко­неч­ная цель Маска и SpaceX — ко­ло­ни­зи­ро­вать Марс и сде­лать че­ло­ве­че­ство «меж­пла­нет­ным», дав шанс человечеству выжить, если когда-то Земля по­гиб­нет.

В 1999 году его со скандалом выгнали из собственной компании и он потратил 22 млн долларов отступных в гоночную автомашину McLaren и чешский учебно-боевой самолет L39. Оставшиеся деньги он вложил в свой стартап X.com, будущий Paypal. Это в очередной раз доказывает, что Илон Маск никогда не сдается после неудач.

Тони Старк, главный герой «Железного человека» создан по образу Маска. Маск — фанат комиксов про «Людей Икс». Говорят, что он даже называет оборудование на заводе Tesla именами любимых героев. Немало производственных роботов носят имена таких персонажей, как Россомаха, Шторм, Вулкан и многих других.



