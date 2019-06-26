Особенности семейной жизни в трогательных комиксах
Художница из Лос-Анджелеса показывает, как ведут себя влюбленные парочки, когда их никто не видит
Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер рисует правдивые иллюстрации о романтических отношениях двух влюбленных людей.
Талантливая художница из Лос-Анджелеса, работает дома, снимает на видео процесс создания своих творений и выкладывает их в Instagram, где число подписчиков художницы уже перевалило за полмиллиона. Рисование всегда было главной страстью Аманды.
С помощью своих работ она стремится вдохновить других людей на поиски занятия, к которому по-настоящему лежит душа.
Недавно художница бросила себе вызов, пообещав в течение 100 дней выкладывать разные рисунки с сюжетами из своей жизни, жизни друзей и просто случайных прохожих в своем Instagram.
Она показывает, как они ведут себя дома, когда их никто не видит. Закулисье семейной жизни немного отличается от той картинки, которую мы показываем людям в жизни и в социальных сетях.
«Все изображенные ситуации происходили в моих отношениях или у моих друзей и семьи. Обычно, когда мне о чем-то рассказывают, я кричу, чтобы сделали паузу, и несусь записывать эту историю, пока не забыла».
Работы Аманды пропитаны любовью, заботой и приправлены щепоткой юмора.
Джерело: boredpanda.com