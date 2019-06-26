Особенности семейной жизни в трогательных комиксах



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boredpanda.com

Художница из Лос-Анджелеса показывает, как ведут себя влюбленные парочки, когда их никто не видит

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер рисует правдивые иллюстрации о романтических отношениях двух влюбленных людей.

Талантливая художница из Лос-Анджелеса, работает дома, снимает на видео процесс создания своих творений и выкладывает их в Instagram, где число подписчиков художницы уже перевалило за полмиллиона. Рисование всегда было главной страстью Аманды.

С помощью своих работ она стремится вдохновить других людей на поиски занятия, к которому по-настоящему лежит душа.

Недавно художница бросила себе вызов, пообещав в течение 100 дней выкладывать разные рисунки с сюжетами из своей жизни, жизни друзей и просто случайных прохожих в своем Instagram.

Она показывает, как они ведут себя дома, когда их никто не видит. Закулисье семейной жизни немного отличается от той картинки, которую мы показываем людям в жизни и в социальных сетях.

«Все изображенные ситуации происходили в моих отношениях или у моих друзей и семьи. Обычно, когда мне о чем-то рассказывают, я кричу, чтобы сделали паузу, и несусь записывать эту историю, пока не забыла».

Работы Аманды пропитаны любовью, заботой и приправлены щепоткой юмора.

Джерело: boredpanda.com