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    Жизнь

    Беда не приходит одна: у отца покойной Юлии Началовой диагностировали рак

    • Розсилка
    Певица Юлия Началова и ее отец - Беда не приходит одна: у отца покойной Юлии Началовой диагностировали рак
    Певица Юлия Началова и ее отец

    61-летний Виктор Началов признался, что врачи поставили ему страшный диагноз — рак кишечника

    О заболевании мужчина узнал случайно, проходя курс реабилитации в Израиле. К счастью, проблема обнаружена на ранней стадии и была проведена операция.

    Прошло три месяца, как не стало певицы Юлии Началовой. Родители артистки тяжело переживают потерю любимой дочери. Чтобы справиться со стрессом и не впасть в депрессию, Виктор и Таисия обратились к психологам. Отправиться на реабилитацию им помогла близкая подруга семьи Лариса Долина.

    Началовы проходили лечение в Израиле, но в ходе обследований у Виктора обнаружилась опухоль. Врачи заподозрили, что у мужчины рак кишечника. Отец покойной певицы признался, что после смерти наследницы его самочувствие ухудшилось. 

    «Как во сне очутились в Израиле у доктора Барака. Когда мы туда прилетели, мы были настолько убитые, что я только на третий день записал адрес отеля, в котором мы живем. Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором. Он и психологически нам помог и, как потом оказалось, у меня была найдена проблема, с которой он блестяще справился. Это была операция», — делился Началов.

    Джерело: starhit.ru

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