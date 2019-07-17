Настя Каменских и Потап похвастались прогулкой по Праге



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kamenskux

На странице супругов появились совместные фото с отдыха

Кажется, совсем недавно все обсуждали громкую звездную свадьбу Потапа и Насти Каменских, затем плавно перешли к разговорам о медовом месяце пары, а теперь все с интересом наблюдают за повседневной жизнью знаменитостей, кадрами из которой они довольно часто делятся в Instagram.

Так, звездная пара опубликовала на своих instagram-страниках одинаковое фото, на котором запечатлены вместе.

Снимок сделан как бы незаметно от них. Влюбленные идут куда-то вперед. Лицо Потапа вообще не видно, зато видим счастливую Настю, которая улыбается и подняла руку вверх.

На прогулку с мужем Настя Каменских вышла в легком бело-розовом платье, а вот Потап одет куда теплее, что и отметили поклонники звездной пары.

Куда идут Настя не сообщила, написала лишь три слова: «Прага. Любовь. Вдохновение».

Поклонники не остались равнодушны и принялись активно комментировать фото.

Также стало известно, что они улетели в Прагу не одни. На совместных видео также замечаем солиста группы Время и Стекло Позитива - Алексея Завгороднего. И его жену - дизайнера Аню Завгороднюю.

Кстати, Аня и Настя - лучшие подруги. Их часто можно встретить вместе. Более того, жена Позитива также отдыхала с Потапом и Каменских во время их свадебного путешествия в Турции.

Джерело: viva.ua