Известная модель в латексе удивила поклонников (фото)



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Американская супермодель и «ангел» Victoria`s Secret Кендалл Дженнер всколыхнула сеть откровенными снимками в латексном боди

Селфи-фото в зеркало звезда опубликовала в Instagram.Кендалл появилась в кадре в латексном наряде, с ярким макияжем и собранными волосами. На одном из фото знаменитость позировала с большим черным доберманом.

«Я и мой близнец», — подписала серию фотографий Дженнер.

Фолловеры пришли в восторг от новых снимков супермодели. «Ты вообще реальна?», «повезло собачке», «слишком горячо», «роскошная фигура».

Так звезда готовилась к церемонии вручения премии «Эмми». Приехав на 71-й церемонию вручения премии «Эмми 2019», сестренки Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер выглядели роскошно.

Джерело: news.myseldon.com