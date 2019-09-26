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    Фото

    Известная модель в латексе удивила поклонников (фото)

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    Известная модель в латексе удивила поклонников (фото)
    instagram.com/kendalljenner

    Американская супермодель и «ангел» Victoria`s Secret Кендалл Дженнер всколыхнула сеть откровенными снимками в латексном боди

    Селфи-фото в зеркало звезда опубликовала в Instagram.Кендалл появилась в кадре в латексном наряде, с ярким макияжем и собранными волосами. На одном из фото знаменитость позировала с большим черным доберманом.

    «Я и мой близнец», — подписала серию фотографий Дженнер.

    Фолловеры пришли в восторг от новых снимков супермодели. «Ты вообще реальна?», «повезло собачке», «слишком горячо», «роскошная фигура».

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    instagram.com/kendalljenner
    instagram.com/kendalljenner
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian

    Так звезда готовилась к церемонии вручения премии «Эмми». Приехав на 71-й церемонию вручения премии «Эмми 2019»,  сестренки Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер выглядели роскошно.

    Джерело: news.myseldon.com

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