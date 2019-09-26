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    Усик трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

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    Усик трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
    xsport.ua

    Украинский боксер показал подписчикам фото со свадьбы и посвятил жене стихи

    По этому случаю экс-чемпион мира в тяжелом весе, готовящийся к дебюту в супертяжах, поделился в Instagram раритетными снимками со своей женой, в частности, показав, как именно жгучая брюнетка по имени Катя окольцевала его в 2009-м.

    Иллюстрации Усик сопроводил романтическими подписями. Например: «Вот ты и попался, думал я. Сейчас я думаю: Слава Богу, что я попался тогда», «Без тебя я не я. Без тебе не летаю, нет крыльев. А с тобой я живой, как вода».

    Вне зависимости от того, выйдет ли Александр победителем из боя или потерпит поражение, дома его всегда ждет любимая жена Екатерина. С ней боксер еще со школы, когда и завязались их отношения.

    После выпуска пара начала жить вместе, а в 2009 году официально стали мужем и женой.

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    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa
    instagram.com/usykaa

    Пара воспитывает троих детей: дочку Лизу и сыновей Кирилла и Мишу. Не раз боксер говорил о том, что хотел бы иметь еще одного сына.

    Джерело: segodnya.ua

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