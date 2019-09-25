Иванка Трамп вызвала ажиотаж провокационным нарядом в ООН



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twitter.com/IBN_MOHAMMAD

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка удивила своим внешним видом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Девушка выбрала для мероприятия официальный стиль одежды, однако в сети заподозрили, что она забыла о белье.

Так, 37-летнюю дочь президента подвел наряд, который выглядел слишком откровенным и привлекающим внимание.

Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке.

Провокационный лук Иванки запечатлели фотографы, кроме того, несколько снимков и видео со встречи появились в Instagram-аккаунте Трамп.

«Иванка, почему ты не надела колье?» — спросил ее один из подписчиков. «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны», — ответил другой пользователь. «Вы видите то, что вижу я?» — написал один из комментаторов. «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?» — возмутилась еще одна пользовательница.

Джерело: obozrevatel.com