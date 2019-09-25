  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Иванка Трамп вызвала ажиотаж провокационным нарядом в ООН

    • Розсилка
    Иванка Трамп вызвала ажиотаж провокационным нарядом в ООН
    twitter.com/IBN_MOHAMMAD

    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети

    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка удивила своим внешним видом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Девушка выбрала для мероприятия официальный стиль одежды, однако в сети заподозрили, что она забыла о белье.

    Так, 37-летнюю дочь президента подвел наряд, который выглядел слишком откровенным и привлекающим внимание.

    Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке.

    Провокационный лук Иванки запечатлели фотографы, кроме того, несколько снимков и видео со встречи появились в Instagram-аккаунте Трамп.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    instagram.com/ivankatrump
    instagram.com/ivankatrump
    instagram.com/ivankatrump
    instagram.com/ivankatrump
    instagram.com/ivankatrump
    twitter.com/IBN_MOHAMMAD

    «Иванка, почему ты не надела колье?» — спросил ее один из подписчиков. «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны», — ответил другой пользователь. «Вы видите то, что вижу я?» — написал один из комментаторов. «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?» — возмутилась еще одна пользовательница.

    Джерело: obozrevatel.com

    Читайте також
    знаменитости фотография Иванка Трамп Instagram стиль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ