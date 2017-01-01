Художник показал, как из выброшенных вещей можно сделать настоящий шедевр

Есть во многих странах такая традиция — выставлять ненужные вещи (например, старую мебель) на улицу, где их может взять тот, кому они могут понадобиться.

Но частенько эти объекты просто одиноко стоят на улице, создавая атмосферу печали. [READ_MORE] Один художник из Лос-Анджелеса решил привлечь внимание людей к таким вещам, ярко и красочно их разрисовывая и превращая в грустных клоунов. У него даже есть профиль в инстаграме (Lonesome Town), посвящённый этому делу. Получается у него отлично



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есть во многих странах такая традиция — выставлять ненужные вещи (например, старую мебель) на улицу, где их может взять тот, кому они могут понадобиться.

Но частенько эти объекты просто одиноко стоят на улице, создавая атмосферу печали.

Один художник из Лос-Анджелеса решил привлечь внимание людей к таким вещам, ярко и красочно их разрисовывая и превращая в грустных клоунов. У него даже есть профиль в инстаграме (Lonesome Town), посвящённый этому делу. Получается у него отлично — в глаза бросается, да и сами предметы из использованных превращаются в авторские дизайнерские проекты.

Джерело: twizz.ru