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    Как выглядит дизайнерский ресторан McDonald’s в Париже: фото

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    Как выглядит дизайнерский ресторан McDonald’s в Париже: фото
    designboom.com

    Интерьеры самой популярной закусочной быстрого питания оформила звезда мирового дизайна Паола Навоне

    Дизайн ресторана, под названием «Стиль», был разработан известным итальянским дизайнером и архитектором Паолой Навоне, которая уже не первый год оформляет бутики, рестораны, отели, частные дома и виллы по всему миру.

    «Каждый мой проект — это алхимия, именно она приводит подчас к весьма внезапным творческим союзам, — говорит Паола. Одним из них стало предложение, поступившее от McDonald’s. — «Из чистого любопытства я встретилась с командой. И меня ждал еще один сюрприз: мы с первого взгляда понравились друг другу! Их умение слушать, понимать стало для меня ключевым. Я рассказала про интерьеры ресторана с их палитрой, переходящей от белого к серому и морскими оттенками, и про свое желание передать атмосферу дома, в котором каждая комната уникальна, а яркая мебель помогает стимулировать позитивную энергию».

    Реализация этих идей заняла без малого три года. Главной сложностью стало «подружить» между собой несовершенную эстетику ремесленных объектов и материалов, которую так любит Паола, с требованием создания высокотехнологичного места.

    Интерьеры первого в мире дизайнерского Макдональдса выполнены в любимой гамме Паолы: бирюзовой с яркими коралловыми деталями.

    Здесь много плетеной мебели, графических принтов и рисунков, напоминающих наивное искусство папуасов или индейцев. Вся мебель в кафе также спроектирована Паолой: разношерстные стулья позволяют каждому посетителю выбрать «свой», как обычно мы делаем дома.

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    designboom.com
    designboom.com
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    designboom.com
    designboom.com
    designboom.com
    designboom.com

    Будете в Париже — непременно загляните!

    Джерело: designboom.com

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