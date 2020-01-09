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    Кейт Миддлтон отмечает 38-летие: подарки от мужа и детей

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    Кейт Миддлтон отмечает 38-летие: подарки от мужа и детей

    9 января герцогиня Кембриджская отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон исполнилось 38 лет

    Кейт Миддлтон отпразднует это событие в узком семейном кругу в лондонском Кенсингтонском дворце — вместе с мужем принцем Уильямом и тремя их детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. 

    Во дворец прибыли также еще несколько членов королевской семьи — включая кузину Уильяма принцессу Евгению. 

    Шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок заблаговременно: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород. И сами выбрали растения, которые там посадили.

    Кроме того, дети выбрали свои любимые фотографии и сделали из них коллаж, который презентовали Кейт. Миддлтон в восторге от творческого подхода, который проявили ее старший сын и дочь.

    Принц Уильям подарил супруге роскошный гарнитур — бриллиантовые серьги и колье.

    В честь дня рождения Кейт Кенсингтонский дворец обнародовал ее никогда прежде не публиковавшееся фото — в свитере и джинсах.

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    Кейт Миддлтон отмечает 38-летие: подарки от мужа и детей
    Кейт Миддлтон отмечает 38-летие: подарки от мужа и детей

    Уильям собирается в качестве одного из подарков увезти всю семью на частный остров Мюстик в Карибском море, где они часто проводят отпуск и где они этим летом праздновали день рождения Джорджа. 


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