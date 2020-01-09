Венсан Кассель и Тина Кунаки поделились откровенными фото с отдыха



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Модель, которая в апреле 2019 года родила дочь Амазони от 53-летнего Венсана Касселя, быстро пришла в форму

22-летняя Тина Кунаки выкладывает пляжные фотографии с завидной регулярностью. На жарких кадрах она позирует в разных купальниках, принимая соблазнительные позы.

Венсан Кассель в отличие от своей супруги реже балует подписчиков новыми фотографиями. Поэтому появление в ленте актера нового снимка с Тиной Кунаки вызвало настоящий восторг у фолловеров.

На нем влюбленная пара лежит в гамаке, Тина страстно смотрит на Венсана, а ее ступни касаются торса актера, который, к слову, также пребывает в отличной физической форме.

Напомним, что Кассель и Кунаки начали встречаться в 2016 году, а в августе 2018-го сыграли свадьбу. 22 апреля 2019 года они объявили о рождении дочери.