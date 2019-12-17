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    Шоу-биз

    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

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    <p>32-летняя Бритни Спирс показала откровенный образ</p> <div></div> - Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

    32-летняя Бритни Спирс показала откровенный образ

    Поп-звезда позировала в ультракоротком топе без нижнего белья

    Популярная американская певица Бритни Спирс снялась возле рождественской елки. Бритни уже нарядила зеленую красавицу и захотела поделиться с поклонниками сразу двумя вещами: своим соблазнительным луком и праздничным настроением.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Спирс позировала для видео в коротком белом топе с рукавами-фонариками. Спина у наряда открытая. Грудь украшало глубокое декольте. Было видно, что под топом у Бритни нет бюстгальтера. Она также надела белые ультракороткие шорты.

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    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
    Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

    Блондинка весело пританцовывала под хит Фрэнка Синатры Santa Claus is coming to town. Спирс кружилась и показывала свой образ с разных сторон, чтобы поклонники смогли получше ее рассмотреть.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
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