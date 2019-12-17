Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)



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32-летняя Бритни Спирс показала откровенный образ

Поп-звезда позировала в ультракоротком топе без нижнего белья

Популярная американская певица Бритни Спирс снялась возле рождественской елки. Бритни уже нарядила зеленую красавицу и захотела поделиться с поклонниками сразу двумя вещами: своим соблазнительным луком и праздничным настроением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Дек 2019 в 9:16 PST

Спирс позировала для видео в коротком белом топе с рукавами-фонариками. Спина у наряда открытая. Грудь украшало глубокое декольте. Было видно, что под топом у Бритни нет бюстгальтера. Она также надела белые ультракороткие шорты.

Блондинка весело пританцовывала под хит Фрэнка Синатры Santa Claus is coming to town. Спирс кружилась и показывала свой образ с разных сторон, чтобы поклонники смогли получше ее рассмотреть.