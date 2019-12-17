  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку

    • Розсилка
    <p>Энистон и Питт развелись в 2005 году, но до сих пор любят проводить время вместе</p> <div></div> - Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку

    Энистон и Питт развелись в 2005 году, но до сих пор любят проводить время вместе

    Актриса каждый год собирает близких людей у себя дома перед праздниками

    Голливудская актриса Дженнифер Энистон устроила большую рождественскую вечеринку для своих друзей. В своем особняке в Беверли Хиллз звезда сериала «Друзья» собрала Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, телеведущего Джимми Киммела и экс-возлюбленного Брэда Питта.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

    Источник издания People сообщил, что Питт приезжал на день рождения бывшей супруги в этом году, а потом еще несколько раз виделся с ней. В целом, у пары сейчас теплые дружеские отношения.

    «Это была большая ночь для Джен, - говорит инсайдер. - Важные люди в ее жизни собрались вместе, чтобы отпраздновать с ней. Брэд входит в эту группу, и было естественно, что захотел прийти».

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
    Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку

    Напомним, после своего разрыва обе звезды еще раз играли свадьбы, но новые отношения тоже не задались, и сейчас они оба свободны и, можно даже сказать, одиноки. Ранее Питт нервно отмахивался от журналистов, которые доставали его вопросами о возможном возвращении к Энистон после развода с Анджелиной Джоли. Но что тут сказать? Хорошая дружба лучше худого брака.

     

     

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ