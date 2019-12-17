Снова вместе? Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на рождественскую вечеринку
Энистон и Питт развелись в 2005 году, но до сих пор любят проводить время вместе
Актриса каждый год собирает близких людей у себя дома перед праздниками
Голливудская актриса Дженнифер Энистон устроила большую рождественскую вечеринку для своих друзей. В своем особняке в Беверли Хиллз звезда сериала «Друзья» собрала Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, телеведущего Джимми Киммела и экс-возлюбленного Брэда Питта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Источник издания People сообщил, что Питт приезжал на день рождения бывшей супруги в этом году, а потом еще несколько раз виделся с ней. В целом, у пары сейчас теплые дружеские отношения.
«Это была большая ночь для Джен, - говорит инсайдер. - Важные люди в ее жизни собрались вместе, чтобы отпраздновать с ней. Брэд входит в эту группу, и было естественно, что захотел прийти».
Напомним, после своего разрыва обе звезды еще раз играли свадьбы, но новые отношения тоже не задались, и сейчас они оба свободны и, можно даже сказать, одиноки. Ранее Питт нервно отмахивался от журналистов, которые доставали его вопросами о возможном возвращении к Энистон после развода с Анджелиной Джоли. Но что тут сказать? Хорошая дружба лучше худого брака.