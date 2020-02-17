Кейт Миддлтон сделала новое фото своей четырехлетней дочери



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Автором снимка принцессы Шарлотты традиционно стала ее мама

38-летняя Кейт Миддлтон показала свое любимое фото четырехлетней дочери. Портрет малышки был опубликовал на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Девочка позировала в саду Анмер-холла, расположенного в Норфолке.

Шарлотта опустилась на землю, чтобы понюхать колокольчик. Несмотря на то, что лицо дочери герцогов Кембриджских осталось за кадром, снимок передает невероятно теплую семейную атмосферу.

instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кэтрин призналась в подкасте Happy mum, happy baby, что это ее любимый портрет дочери. «Я сделала снимок, пока Шарлотта нюхала колокольчик. Такие моменты на самом деле очень много для меня значат, как для родителя», — заявила Кейт.

Она призналась, что каждый день старается проживать моменты такого рода с детьми, вне зависимости от того, будут ли долгими или окажутся кратковременными.

Герцогия много внимания уделяет раннему развитию детей и уверена, что в этом важную роль играют прогулки на свежем воздухе.