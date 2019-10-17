Кейт Миддлтон в ослепительно белом поиграла крикет



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twitter.com/MirrorJohnny

Герцоги Кембриджские прилетели в промышленный и культурный центр Пакистана. 37-летняя Кейт Миддлтон выбрала ансамбль total white

Супруга принца Уильяма во время заграничного турне демонстрирует безупречный вкус и почтительное отношение принимающей стране. Сегодня супруги прилетели в Лахор.

Кейт сошла с трапа самолета в чудесном летнем ансамбле с этнической изюминкой от пакистанских дизайнеров.

Это шальвар-камиз цвета слоновой кости от Гюля Ахмеда .

Наряд стоимостью £56 состоял из брюк и красивой туники, расшитой белыми цветами жасмина — это национальный символ Пакистана.

По традиции местных модниц Кейт дополнила комплект шалью от Махима Хана. Образ герцогини Кембриджской завершили лодочки из светло-коричневой замши от Gianvito Rossi, клатч Mulberry и серьги Asprey.

У представителей британской королевской семьи очень насыщенная программа в городе. Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут встречу с губернатором провинции Панджаб Чаудхри Мохаммадом Сарваром и другими высокопоставленными чиновниками.

Джерело: fakty.ua