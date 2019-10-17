  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кейт Миддлтон в ослепительно белом поиграла крикет

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон в ослепительно белом поиграла крикет
    twitter.com/MirrorJohnny

    Герцоги Кембриджские прилетели в промышленный и культурный центр Пакистана. 37-летняя Кейт Миддлтон выбрала ансамбль total white

    Супруга принца Уильяма во время заграничного турне демонстрирует безупречный вкус и почтительное отношение принимающей стране. Сегодня супруги прилетели в Лахор. 

    Кейт сошла с трапа самолета в чудесном летнем ансамбле с этнической изюминкой от пакистанских дизайнеров.

    Это шальвар-камиз цвета слоновой кости от Гюля Ахмеда . 

    Наряд стоимостью £56 состоял из брюк и красивой туники, расшитой белыми цветами жасмина — это национальный символ Пакистана. 

    По традиции местных модниц Кейт дополнила комплект шалью от Махима Хана. Образ герцогини Кембриджской завершили лодочки из светло-коричневой замши от Gianvito Rossi, клатч Mulberry и серьги Asprey.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    twitter.com/MirrorJohnny
    twitter.com/MirrorJohnny
    twitter.com/MirrorJohnny

    У представителей британской королевской семьи очень насыщенная программа в городе. Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут встречу с губернатором провинции Панджаб Чаудхри Мохаммадом Сарваром и другими высокопоставленными чиновниками.

    Джерело: fakty.ua

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ