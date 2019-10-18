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    Джейсон Момоа снялся для глянца в трусах и халате (фото)

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    Джейсон Момоа снялся для глянца в трусах и халате (фото)
    esquire.com

    40-летний актер и культурист Джейсон Момоа недавно дал интервью журналу Esquire, которое привлекло внимание многих интернет-пользователей из-за необычных и восхитительных снимков

    Звезда «Игры престолов» и «Аквамен», 40-летний голливудский секс-символ Джейсон Момоа снялся в фотосессии для популярного глянцевого журнала Еsquire.

    «Послушай, мама, я сделал это в своем первом интервью для Еsquire. Кошачьи ласки и поедание персиков. И да, я действительно знаю, как гладить», - написал он, добавив, что журнал с его фото появится на прилавках 22 ноября.

    Так, на обложке нового выпуска издания Момоа в белом пиджаке держит на руках черную кошку. «Король диких вещей» - написано в заголовке к интервью с актером.

    Кроме того, на страницах журнала можно увидеть звезду Голливуда, который жадно кусает персик, и гладит брюки, находясь в трусах и леопардовом халате.

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    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com
    esquire.com


    В то же время в Instagram журнала Еsquire появилось видео, на котором Джейсон Момоа принимает ванну в джинсах и рубашке. 

    Переглянути цей допис в Instagram

    King of the Wild Things: 'Game of Thrones' and 'Aquaman' star Jason Momoa is known for his action—but he'd rather just take a bubble bath. (Link in bio.)

    Допис, поширений Esquire (@esquire)


    «Король диких вещей «Игры престолов» и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа известен своими действиями, но он предпочел бы просто принять ванну с пеной», - говорится в подписи к ролику.

    Джерело: esquire.com

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