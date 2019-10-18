У невесты четыре бабушки и каждая из них была цветочницей на свадьбе



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boredpanda.com

Эта свадьба запомнилась всем надолго

Некоторые свадьбы особенно хороши. И все из-за того, что люди не боятся выйти за рамки принятого.

Это именно то, что сделала эта пара из Теннесси, когда они наконец связали себя узами брака после свиданий в течение 2 лет.

Цветочницы на свадьбе - это обычно милые маленькие девочки, на этот раз невеста решила, что цветочницами будут ее бабушки. Они радостно согласились.

Старшая из них - 90-летняя прабабушка невесты. К ней присоединились 70- и 76-летние бабушки невесты. А также 70-летняя бабушка жениха.

Бабушки с радостью взяли корзины с лепестками цветов с надписями «А вот и невеста» на каждом из них.

Увидеть их всех было действительно особенным зрелищем на свадьбе. Сама невеста, Линдси, сказала, что хочет, чтобы бабушки участвовали с самого момента помолвки.

Джерело: boredpanda.com