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    У невесты четыре бабушки и каждая из них была цветочницей на свадьбе

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    У невесты четыре бабушки и каждая из них была цветочницей на свадьбе
    boredpanda.com

    Эта свадьба запомнилась всем надолго

    Некоторые свадьбы особенно хороши. И все из-за того, что люди не боятся выйти за рамки принятого.

    Это именно то, что сделала эта пара из Теннесси, когда они наконец связали себя узами брака после свиданий в течение 2 лет.

    Цветочницы на свадьбе - это обычно милые маленькие девочки, на этот раз невеста решила, что цветочницами будут ее бабушки. Они радостно согласились.

    Старшая из них - 90-летняя прабабушка невесты. К ней присоединились 70- и 76-летние бабушки невесты. А также 70-летняя бабушка жениха.

    Бабушки с радостью взяли корзины с лепестками цветов с надписями «А вот и невеста» на каждом из них.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Увидеть их всех было действительно особенным зрелищем на свадьбе. Сама невеста, Линдси, сказала, что хочет, чтобы бабушки участвовали с самого момента помолвки.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография свадьба
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