  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Кейт Миддлтон впервые прокомментировала помолвку принца Гарри и Меган Маркл

    Члены королевской семьи рады будущей свадьбе принца Гарри с американской актрисой
    Супруга наследника британского престола принца Уильяма, Кейт Миддлтон впервые высказала своё мнение о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. «Мы с Уильямом в полном восторге. Это очень радостные новости. Для любой пары это очень счастливое время, мы желаем им всего самого наилучшего и надеемся, что они наслаждаются этим
    • Сьогодні, 18:41
    • Розсилка

    Члены королевской семьи рады будущей свадьбе принца Гарри с американской актрисой

    Супруга наследника британского престола принца Уильяма, Кейт Миддлтон впервые высказала своё мнение о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

    «Мы с Уильямом в полном восторге. Это очень радостные новости. Для любой пары это очень счастливое время, мы желаем им всего самого наилучшего и надеемся, что они наслаждаются этим счастливым моментом», - сказала Миддлтон, общаясь с прессой после визита в Музей подкидышей в Лондоне.

    Во время этого мероприятия она занялась создание поделок вместе с детьми.

    Напомним, ранее в прессе ходило множество слухов и предположений о том, что отдельные члены королевского семейства якобы не поддерживают будущий брак принца Гарри и Меган Маркл. Однако в последнее время эти слухи развеиваются. Члены монаршей семьи выражают искреннюю радость за будущих супругов.

    Как сообщалось ранее, о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было официально заявлено вчера.

    Джерело: Вести

    музей Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ