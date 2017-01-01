Кейт Миддлтон впервые прокомментировала помолвку принца Гарри и Меган Маркл

Члены королевской семьи рады будущей свадьбе принца Гарри с американской актрисой

Супруга наследника британского престола принца Уильяма, Кейт Миддлтон впервые высказала своё мнение о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. «Мы с Уильямом в полном восторге. Это очень радостные новости. Для любой пары это очень счастливое время, мы желаем им всего самого наилучшего и надеемся, что они наслаждаются этим



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Члены королевской семьи рады будущей свадьбе принца Гарри с американской актрисой

Супруга наследника британского престола принца Уильяма, Кейт Миддлтон впервые высказала своё мнение о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

«Мы с Уильямом в полном восторге. Это очень радостные новости. Для любой пары это очень счастливое время, мы желаем им всего самого наилучшего и надеемся, что они наслаждаются этим счастливым моментом», - сказала Миддлтон, общаясь с прессой после визита в Музей подкидышей в Лондоне.

Во время этого мероприятия она занялась создание поделок вместе с детьми.

Напомним, ранее в прессе ходило множество слухов и предположений о том, что отдельные члены королевского семейства якобы не поддерживают будущий брак принца Гарри и Меган Маркл. Однако в последнее время эти слухи развеиваются. Члены монаршей семьи выражают искреннюю радость за будущих супругов.

Как сообщалось ранее, о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было официально заявлено вчера.

Джерело: Вести