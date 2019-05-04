Журналистка преобразует классические картины в персонажей Dota 2



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Все началось с забавных карикатур во время WePlay! Dota 2 Valentine Madness, но Яна отмечает, что идея появилась давно

Первые попытки сделать что-то интересное и необычное связанное с любимой игрой Яна пробовала еще в 2015 году. Однако на тот момент сделать задуманное у неё не хватало навыков.

Художница вспоминает, что начала рисовать в детстве, но более серьезно увлеклась этим после окончания вуза.

«У меня была шикарная учительница в школе по искусству и русской литературе, которая привила мне любовь к искусству. Иногда просматриваю работы разных мастеров, отмечаю для себя что-то новое».

Изначально хотела делать масляные картины, но в то время не было достаточных навыков и возможностей. Через несколько лет вернулась к своей цели и нарисовала портрет Crystal Maiden в сентябре прошлого года.

«Есть у меня такая особенность - рисовать не ради результата, а ради процесса. Когда трудилась над ЦМкой, чувствовала дикое раздражение. Не знаю даже зачем старалась. В общем, мозолила она мне глаза два дня. Не выдержала. Стёрла. Села рисовать заново, но в этот раз для души. Это картинка из моего сна - космос и я. Тут я не задумывалась о композиции, цвете. Картина не ради «повесить на видное место». Хотелось скорее выплеснуть эмоцию».

Яна признается, что с освоением фотошопа все стало гораздо проще, поэтому воплотить старые идеи в жизнь, которые ждали своей очереди несколько лет, не составляет большого труда, нужно только много свободного времени и желания.

Отвечая на вопрос о том, как приходят идеи, Яна говорит, что новые варианты «рождаются» спонтанно, она просто думает о том, каких героев хочет использовать, что бы ей хотелось сделать именно с конкретным персонажем. Может вдохновиться во время просмотра фильма, скульптурой или картиной.

Джерело: cybersport.ru