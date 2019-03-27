Ричард Горн нарисовал портреты Сони Плакидюк



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Ричард Горн и Соня Плакидюк

Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк и показала работы своего жениха и рассказала о них

Не секрет, что романтические отношения Сони Плакидюк и Ричарда Горна вспыхнули во время съемок первого сезона «Супермодели по-украински». Полтора года назад Ричард сделал Соне предложение руки и сердца. Когда будет свадьба, эксперт «Топ-модели по-украински» пока что не признается. Зато с удовольствием показывает свои портреты руки любимого.

«В основу картины справа легла фотография, которую я показала Ричарду и Сергею Никитюку во время финальных трактов ведущих для «Супермодели по-украински» на Новом канале, – говорит Соня. – Мы весело чирикали, знакомясь друг с другом (прекрасное было времечко). Уж не помню, о чем зашла наша светская беседа, но мною была кокетливо продемонстрирована эта фотка».

Этот снимок вдохновил Ричарда Горна на воинственный портрет любимой. На картине Соня – в военном кителе, чулках и фуражке. А за ней – всевидящее око.

«Фото для второй картины тоже помню отчетливо, – вспоминает Соня. – Это было раннее-раннее (между четырьмя и пятью часами) утро в Париже. Мы снимали первый сезон «Супермодели по-украински». Я вернулась в номер после всенощной съемки эпизода выгона, распустила свою прическу и по-бабски сфоткалась перед зеркалом, рискуя не успеть собрать чемодан. Выезд в аэропорт – через 15 минут, а я только 20 минут доставала шпильки из головы! Кстати, именно с этой фотографии Рич нарисовал и самый первый портрет для меня. Теперь эти мгновения живут не только в моей памяти и ненадежном цифровом облаке, но и в вечности — на холстах».

Соня – главная муза Ричарда Горна. Ей художник и хореограф посвящает десятки больших и маленьких полотен.