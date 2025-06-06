Макрон зробив селфі з Лулою на фоні Ейфелевої вежі

Лула та Макрон у Парижі

Під час офіційного візиту президента Бразилії до Франції Еммануель Макрон опублікував спільне селфі з Луїсом Лулою да Сілвою та їхніми дружинами

Президент Франції Еммануель Макрон опублікував 5 червня селфі разом із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та першою леді Бразилії Жанджою да Сілвою. На знімку також присутня дружина французького лідера Бріжит Макрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram французського лідера.

Президент Франції поділився селфі з Лулою на тлі Ейфелевої вежі, яка була підсвічена в кольорах Бразилії. На фото також присутні їхні дружини.

Лула наразі перебуває з офіційним візитом у Франції, де протягом тижня бере участь у низці дипломатичних заходів.

Раніше ми писал, що фото президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса висить у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.