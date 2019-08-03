Меховой галстучек и смешные шапки: котик из Японии Зуу стал новой звездой Instagram



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boredpanda.com

Окрас питомца притягивает взгляды. Под его пушистой шерсткой вырисовывается треугольник. Только взгляните на фото этого крутого кота

Во всех социальных сетях можно увидеть большое количество страничек, которые посвящены животным. Особое отношение у пользователей к тем животным, у которых есть характерные особенности во внешности.

Благодаря необычному внешнему виду кот по кличке Зуу покорил интернет. Он кстати родом из Японии.

Зуу знаменит благодаря своему необычному окрасу шерстки: под мордочкой Зуу можно увидеть черный треугольник, который очень похож на настоящий галстук. Этот окрас придает коту деловой и солидный вид.

Почти все пользователи социальных сетей были покорены его внешним видом. Солидный котик завоевал большое количество преданных фанатов по всему миру.

Зуу еще молоденький кот, вскоре ему исполнится два года. Кот дома не скучает, ведь у него есть лучший друг кот по кличке Бокко. Бокко очень красивый, хоть у него и нет отличительных особенностей как у кота Зуу.

В социальных сетях часто появляются фотки Зуу в различных костюмах, на многих малыш выглядит как истинный джентельмен. Котик очень любит смотреть в окно, на прохожих и их питомцев. Зуу нравится улица, но гулять он не ходит.

Летом Зуу становится жарко, и приходится стричься. Но скоро шерсть отрастет заново, и он снова сможет позировать хозяевам в роскошной меховой шубе.

Джерело: boredpanda.com