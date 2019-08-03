  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Меховой галстучек и смешные шапки: котик из Японии Зуу стал новой звездой Instagram

    • Розсилка
    Меховой галстучек и смешные шапки: котик из Японии Зуу стал новой звездой Instagram
    boredpanda.com

    Окрас питомца притягивает взгляды. Под его пушистой шерсткой вырисовывается треугольник. Только взгляните на фото этого крутого кота

    Во всех социальных сетях можно увидеть большое количество страничек, которые посвящены животным. Особое отношение у пользователей к тем животным, у которых есть характерные особенности во внешности. 

    Благодаря необычному внешнему виду кот по кличке Зуу покорил интернет. Он кстати родом из Японии.

    Зуу знаменит благодаря своему необычному окрасу шерстки: под мордочкой Зуу можно увидеть черный треугольник, который очень похож на настоящий галстук. Этот окрас придает коту деловой и солидный вид.

    Почти все пользователи социальных сетей были покорены его внешним видом. Солидный котик завоевал большое количество преданных фанатов по всему миру.

    Зуу еще молоденький кот, вскоре ему исполнится два года. Кот дома не скучает, ведь у него есть лучший друг кот по кличке Бокко.  Бокко очень красивый, хоть у него и нет отличительных особенностей как у кота Зуу.

    В социальных сетях часто появляются фотки Зуу в различных костюмах, на многих малыш выглядит как истинный джентельмен. Котик очень любит смотреть в окно, на прохожих и их питомцев. Зуу нравится улица, но гулять он не ходит.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Летом Зуу становится жарко, и приходится стричься. Но скоро шерсть отрастет заново, и он снова сможет позировать хозяевам в роскошной меховой шубе.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография кот Instagram интернет животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ