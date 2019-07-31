Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Когда модель и телеведущая делает серьезное лицо, страшно становится всем

Фотографам во время показов, участникам проекта «Топ-модель по-украински», а иногда даже напарникам Аллы по съемочной площадке. Как она это делает?

Суровый взгляд Аллы Костромичевой однозначно достоин стикерпака. Как глянет – так вздрогнешь. При этом из строгого образа ведущая выходит за секунду – и вот перед нами снова улыбчивая и очень добрая Алла. О том, как ей даются такие перевоплощения, девушка рассказала во время утреннего прямого эфира на «Радио Люкс ФМ».

«Вообще-то в жизни я хорошая, – смеется ведущая модельного реалити. – Но с нашими участниками нужно держать образ – иначе слушаться не будут. Это как в школе. Хороший преподаватель – он какой? Правильно, строгий. А моя задача на проекте «Топ-модель по-украински» – научить, передать знания будущему поколению моделей. Розгами мы участников не бьем, только взглядом»

Второе место, где Алла применяет свой супервзгляд – это подиум во время показов.

«Мне часто говорят, что я люблю убивать фотографов взглядом, – говорит Костромичева. – А знаете почему у моделей всегда строгое лицо без намека на улыбку? Чтобы не отвлекать внимание от коллекции. Модель не должна перетягивать на себя взгляды зрителей показа. Все внимание должно быть сосредоточено на наряде и дизайнере. Исключение – показы белья. Вот ангелы Victoria's Secret, наоборот, должны улыбаться и искрить».

Как Алла будет смотреть на участниц нового сезона проекта «Топ-модель по-украински»? Увидим уже 30 августа в премьерном выпуске на Новом канале.