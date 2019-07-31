  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом

    • Розсилка
    Алла Костромичева - Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева

    Когда модель и телеведущая делает серьезное лицо, страшно становится всем

    Фотографам во время показов, участникам проекта «Топ-модель по-украински», а иногда даже напарникам Аллы по съемочной площадке. Как она это делает?

    Читайте також

    Суровый взгляд Аллы Костромичевой однозначно достоин стикерпака. Как глянет – так вздрогнешь. При этом из строгого образа ведущая выходит за секунду – и вот перед нами снова улыбчивая и очень добрая Алла. О том, как ей даются такие перевоплощения, девушка рассказала во время утреннего прямого эфира на «Радио Люкс ФМ».

     «Вообще-то в жизни я хорошая, – смеется ведущая модельного реалити. – Но с нашими участниками нужно держать образ – иначе слушаться не будут. Это как в школе. Хороший преподаватель – он какой? Правильно, строгий. А моя задача на проекте «Топ-модель по-украински» – научить, передать знания будущему поколению моделей. Розгами мы участников не бьем, только взглядом» 

    Второе место, где Алла применяет свой супервзгляд – это подиум во время показов.

     «Мне часто говорят, что я люблю убивать фотографов взглядом, – говорит Костромичева. – А знаете почему у моделей всегда строгое лицо без намека на улыбку? Чтобы не отвлекать внимание от коллекции. Модель не должна перетягивать на себя взгляды зрителей показа. Все внимание должно быть сосредоточено на наряде и дизайнере. Исключение – показы белья. Вот ангелы Victoria's Secret, наоборот, должны улыбаться и искрить».

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом
    Алла Костромичева умеет «убивать» фотографов взглядом

     Как Алла будет смотреть на участниц нового сезона проекта «Топ-модель по-украински»? Увидим уже 30 августа в премьерном выпуске на Новом канале.

    Читайте також
    фотограф фотография Топ-модель по-украински Алла Костромичева модель телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ