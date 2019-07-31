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    Депутат-пауэрлифтер показал, как качает мышцы на обучении в Трускавце

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    Депутат-пауэрлифтер показал, как качает мышцы на обучении в Трускавце
    instagram.com/artem__dmytruk

    26-летний пауэрлифтер из Одессы Артем Дмитрук, который прошел в Раду по мажоритарке, показал, чем занимается на обучении депутатов в Трускавце

    В своих стори в Instagram будущий депутат виложил виды отеля Риксос, пару кадров из учебного процесса и видео того, как утром он качает мышцы в местной тренажерке.

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    instagram.com/artem__dmytruk

    Артем родился 28 июня 1993 года в городе Козятин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу, где работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем, пока не увлекся спортом и не занялся пауэрлифтингом.

    Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный Чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, Чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.

    Владелец спортивного клуба в Одессе. Имеет высшее образование. Владелец двух спортклубов в Одессе.

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    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    Депутат-пауэрлифтер показал, как качает мышцы на обучении в Трускавце
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk
    instagram.com/artem__dmytruk

    После обучения в Трускавце на Артема ждет важное событие - женитьба. В апреле Дмитрук сделал предложение своей возлюбленной и позвал ее замуж. И вот влюбленные должны расписаться сразу после возвращения Артема в Одессу.

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    instagram.com/artem__dmytruk

    Будущая жена новоизбранного депутата тоже спортсменка. Они тренируются вместе с первого дня знакомства.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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