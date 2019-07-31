«Боже, где вы взяли такой кошмар?»: Зеленскому не понравился подарок фанатки



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radiosvoboda.org

Президенту Украины журналисты вручили его бюст, однако гарант отказался его брать

Такой подарок в виде гипсовой скульптуры сделала 23-летняя мастер Мария из Винницы. Она занимается их изготовлением, а один из бюстов решила преподнести президенту.

Журналисты «1+1» встретили главу государства в аэропорту Черкасс и передали ему презент, однако тот не захотел его принимать.

provce.ck.ua

«Боже, где вы взяли такой кошмар? Я видел его в интернете, зачем вы это делаете. Прекратите», - с улыбкой отреагировал на сувенир Зеленский.

23-летняя винничанка Мария бьет отец и импровизирует с гипсом. А месяц назад фанатка Владимира Зеленского решила его слепить. «Он меня мотивировал пойти в КВН», - рассказывает девушка.

Первый бюст сделала для себя и почувствовала - другие люди могут тоже такое захотеть. Мария уверена - сходство между оригиналом и ее версией фотографическая.

Гипсовый Зеленский сейчас стоит 2 тыс. гривен, есть в белом цвете и в цвете слоновой кости. Размер скромный - 23 сантиметра - и 2 кг веса.

Во время инаугурации президент заявил, что не хочет видеть своих фото в чиновничьих кабинетах.

Но скульптура - не портрет, определила Мария, поэтому и передала через ТСН свое первое творение.

Джерело: provce.ck.ua