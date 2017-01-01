Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству, как в фильме ужасов

Первая леди США выбрала странные декорации к празднику

В сети появились фотографии, показывающие, как первая леди США Мелания Трамп украсила один из коридоров Белого дома к Рождеству. Снимки выложила директор службы связи Стефани Гришем. Пользователи социальных сетей раскритиковали этот декор и принялись шутить, что такой стиль напоминает декорации к фильму ужасов. При этом остальные комнаты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мелания Трамп. Рождество

Первая леди США выбрала странные декорации к празднику

В сети появились фотографии, показывающие, как первая леди США Мелания Трамп украсила один из коридоров Белого дома к Рождеству. Снимки выложила директор службы связи Стефани Гришем. Пользователи социальных сетей раскритиковали этот декор и принялись шутить, что такой стиль напоминает декорации к фильму ужасов.

При этом остальные комнаты резиденции президента США выглядят очень празднично и уютно – в лучших традициях сказочной рождественской атмосферы. Однако пользователи начали активно публиковать фотожабы, высмеивающие этот праздничный декор. Некоторые из них начали проводить параллели с фильмами «Оно» и «Ведьма из Блэр».

Сама же Мелания трамп гордится таким украшением своего жилища и выкладывает на своём Instagram снимки с подписями «Белый дом готов праздновать».

Напомним, что первая леди США часто оказывается в центре внимания благодаря своим стильным нарядам, которые она надевает во время официальных встреч.

Джерело: Сегодня