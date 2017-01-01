  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству, как в фильме ужасов

    Первая леди США выбрала странные декорации к празднику
    В сети появились фотографии, показывающие, как первая леди США Мелания Трамп украсила один из коридоров Белого дома к Рождеству. Снимки выложила директор службы связи Стефани Гришем. Пользователи социальных сетей раскритиковали этот декор и принялись шутить, что такой стиль напоминает декорации к фильму ужасов. При этом остальные комнаты
    • Сьогодні, 10:16
    • Розсилка
    Мелания Трамп. Рождество
    Мелания Трамп. Рождество

    Первая леди США выбрала странные декорации к празднику

    В сети появились фотографии, показывающие, как первая леди США Мелания Трамп украсила один из коридоров Белого дома к Рождеству. Снимки выложила директор службы связи Стефани Гришем. Пользователи социальных сетей раскритиковали этот декор и принялись шутить, что такой стиль напоминает декорации к фильму ужасов.

    При этом остальные комнаты резиденции президента США выглядят очень празднично и уютно – в лучших традициях сказочной рождественской атмосферы. Однако пользователи начали активно публиковать фотожабы, высмеивающие этот праздничный декор. Некоторые из них начали проводить параллели с фильмами «Оно» и «Ведьма из Блэр».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству, как в фильме ужасов
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству, как в фильме ужасов

    Сама же Мелания трамп гордится таким украшением своего жилища и выкладывает на своём Instagram снимки с подписями «Белый дом готов праздновать».

    801303_main

    Напомним, что первая леди США часто оказывается в центре внимания благодаря своим стильным нарядам, которые она надевает во время официальных встреч.

    801302_main

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    США Меланія Трамп Новый год (скотч, ру) Рождество (скотч, ру) Дональд Трамп (скотч, ру) Мелания Трамп (скотч, ру)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ