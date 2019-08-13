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    Фото

    «Мисс Украина-2018» не перестает удивлять поклонников своей фигурой: соблазнительные фото красавицы

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    «Мисс Украина-2018» не перестает удивлять поклонников своей фигурой: соблазнительные фото красавицы
    instagram.com/leonila.guz

    Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после дисквалификации Вероники Дидусенко, не устает радовать поклонников соблазнительными фото

    20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором позирует в сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее формы и плоский живот.

    «Бордовый цвет мне идет?», — игриво спросила Леонила у подписчиков.

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    instagram.com/leonila.guz

    Девушка признается, что всегда мечтала выходить на подиум в качестве модели в показах Victoria’s Secret. Но считает, что помехой является ее рост, который составляет 173 см.

    По образованию Леонила парикмахер-стилист, окончила техникум в Киеве. Девушка много путешествует, снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов и принимает активное участие в светских событиях. 

    Леонила неоднократно признавалась, что не совсем хорошо владеет английским языком, поэтому ей придется «подтянуть» уровень иностранного. Гузь также рассказывала, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.

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    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz
    instagram.com/leonila.guz

    Что интересно, «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь имеет хорошие дружеские отношения с обладательницей титула «Мисс Украина 2017» Полиной Ткач. На Instagram-странице Леонилы можно увидеть много фотографий, как они вместе проводят время и тесно общаются друг с другом.


    Джерело: fakty.ua

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