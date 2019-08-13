«Мисс Украина-2018» не перестает удивлять поклонников своей фигурой: соблазнительные фото красавицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/leonila.guz

Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после дисквалификации Вероники Дидусенко, не устает радовать поклонников соблазнительными фото

20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором позирует в сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее формы и плоский живот.

«Бордовый цвет мне идет?», — игриво спросила Леонила у подписчиков.

instagram.com/leonila.guz

Девушка признается, что всегда мечтала выходить на подиум в качестве модели в показах Victoria’s Secret. Но считает, что помехой является ее рост, который составляет 173 см.

По образованию Леонила парикмахер-стилист, окончила техникум в Киеве. Девушка много путешествует, снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов и принимает активное участие в светских событиях.

Леонила неоднократно признавалась, что не совсем хорошо владеет английским языком, поэтому ей придется «подтянуть» уровень иностранного. Гузь также рассказывала, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.

Что интересно, «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь имеет хорошие дружеские отношения с обладательницей титула «Мисс Украина 2017» Полиной Ткач. На Instagram-странице Леонилы можно увидеть много фотографий, как они вместе проводят время и тесно общаются друг с другом.





Джерело: fakty.ua