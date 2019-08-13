«Мисс Украина-2018» не перестает удивлять поклонников своей фигурой: соблазнительные фото красавицы
Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после дисквалификации Вероники Дидусенко, не устает радовать поклонников соблазнительными фото
20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором позирует в сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее формы и плоский живот.
«Бордовый цвет мне идет?», — игриво спросила Леонила у подписчиков.
Девушка признается, что всегда мечтала выходить на подиум в качестве модели в показах Victoria’s Secret. Но считает, что помехой является ее рост, который составляет 173 см.
По образованию Леонила парикмахер-стилист, окончила техникум в Киеве. Девушка много путешествует, снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов и принимает активное участие в светских событиях.
Леонила неоднократно признавалась, что не совсем хорошо владеет английским языком, поэтому ей придется «подтянуть» уровень иностранного. Гузь также рассказывала, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.
Что интересно, «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь имеет хорошие дружеские отношения с обладательницей титула «Мисс Украина 2017» Полиной Ткач. На Instagram-странице Леонилы можно увидеть много фотографий, как они вместе проводят время и тесно общаются друг с другом.
Джерело: fakty.ua