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    Жены Коноплянки, Ротаня и Матеуса оголились на яхте: эффектные кадры

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    Жены Коноплянки, Ротаня и Матеуса оголились на яхте: эффектные кадры
    instagram.com/vikakonoplyanka

    Супруги экс-напарников по «Днепру»: Руслана Ротаня и Евгения Коноплянки — Кристина и Виктория в личных социальных сетях показали свой красивый отдых

    На снимках девушки позируют в купальниках на яхте, катаясь по речке Днепр. На общих кадрах также присутствует и жена еще одного бывшего одноклубника украинских футболистов Матеуса — Юлия.

    Пара познакомилась в 2011 году, когда Матеус перешел из «Браги» в «Днепр», а уже через год они сыграли свадьбу. В этом же году в декабре Юлия подарила бразильцу дочь, которую назвали Эмили. А в конце 2015 родился сын Лука.

    Кстати, это не первые дети Матеуса. У него «Днепра» есть дочь Стефани от первого брака.

    Девушки отлично проводят время с шампанским и разговорами о своем, о женском.

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    instagram.com/kristi_rr29
    instagram.com/vikakonoplyanka
    instagram.com/vikakonoplyanka
    instagram.com/kristi_rr29
    instagram.com/kristi_rr29
    instagram.com/juli_matheus
    instagram.com/juli_matheus
    instagram.com/vikakonoplyanka
    instagram.com/juli_matheus

    Напомним, Евгений Коноплянка и Руслан Ротань давно дружат семьями, экс-партнеры по «Днепру» являются кумовьями.

    Руслан Ротань – многодетный отец. У него аж пять детей. Трое – от предыдущего брака. Еще двух девочек – 5-летнюю Мирославу и Доминику, которой годик с небольшим – родила ему нынешняя красавица-жена Кристина.

    «Мы подружились в молодежной сборной. Помню, на базе играли боулинг. Ничья у нас была. Он, проиграв, отжимался, потом — я», - комментирует давнюю дружбу Евгений Коноплянка в одном из интервью.

    Джерело: znaj.ua

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