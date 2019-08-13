Жены Коноплянки, Ротаня и Матеуса оголились на яхте: эффектные кадры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/vikakonoplyanka

Супруги экс-напарников по «Днепру»: Руслана Ротаня и Евгения Коноплянки — Кристина и Виктория в личных социальных сетях показали свой красивый отдых

На снимках девушки позируют в купальниках на яхте, катаясь по речке Днепр. На общих кадрах также присутствует и жена еще одного бывшего одноклубника украинских футболистов Матеуса — Юлия.



Пара познакомилась в 2011 году, когда Матеус перешел из «Браги» в «Днепр», а уже через год они сыграли свадьбу. В этом же году в декабре Юлия подарила бразильцу дочь, которую назвали Эмили. А в конце 2015 родился сын Лука.



Кстати, это не первые дети Матеуса. У него «Днепра» есть дочь Стефани от первого брака.



Девушки отлично проводят время с шампанским и разговорами о своем, о женском.

Напомним, Евгений Коноплянка и Руслан Ротань давно дружат семьями, экс-партнеры по «Днепру» являются кумовьями.



Руслан Ротань – многодетный отец. У него аж пять детей. Трое – от предыдущего брака. Еще двух девочек – 5-летнюю Мирославу и Доминику, которой годик с небольшим – родила ему нынешняя красавица-жена Кристина.



«Мы подружились в молодежной сборной. Помню, на базе играли боулинг. Ничья у нас была. Он, проиграв, отжимался, потом — я», - комментирует давнюю дружбу Евгений Коноплянка в одном из интервью.

Джерело: znaj.ua