Добкина снялась в чувственном видео



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instagram.com/alladobkina007

Дочь бывшего мэра Харькова Михаила Добкина Алла, которая два года назад вышла замуж, решила немного освежить романтические чувства в своем браке

Дочь скандального народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина Алла, уверенный пользователь сети и часто радует поклонников новыми фотографиями и видео в соцсети Instagram.



Как известно, недавно девушка родила первенца, которого назвали Марком, а теперь, как видно на фото, вернулась в былую форму и уже во всю щеголяет в разных нарядах, публикуя фото в сети.



И в этот раз Алла удивила сеть довольно откровенным видео.

Переглянути цей допис в Instagram Дарите любимым эмоции @danika__la Допис, поширений Алла Михайловна (@alladobkina007) 12 Сер 2019 р. о 1:37 PDT



За несколько дней до того Добкина делилась и несколькими фото со съемки, которая проходила в фотостудии.



«Дарите любимым эмоции», - посоветовала Алла в своем Instagram.

Сама она так и делает. Алла вышла замуж два года назад. Известно, что муж Аллы Добкиной Олег Гуревич – харьковчанин, занимается теннисом, в открытых источниках его называют кошельком Добкина. Его фирмы всегда выигрывали тендеры ХОГА и горсовета во времена правления команды Кернес-Добкин.



Похоже девушка решила побаловать и себя и мужа чувственным видео, и видно, что она в восторге от себя самой. Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию модели.



Напомним, с помощью видео с собой в главной роли Алла радовала своего любимого еще несколько лет назад. Тогда она представила себя героиней клипа российского репера.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua