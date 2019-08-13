Екатерина Бужинская празднует юбилей: лучшие клипы исполнительницы

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Певица Екатерина Бужинская, сегодня, 13 августа, празднует день рождения. Звезде исполнилось 40 лет

В свой юбилей исполнительница решила сама себя поздравить. На странице в Instagram артистка запостила видео, снятое на острове Корфу, в Греции. Именно здесь Екатерина сейчас отдыхает с мужем.

В ролике Бужинская предстает в желтом топе, который подчеркнул ее пышный бюст, желтом платье и желтой шляпе.

«Что, 40? А кто даст? Какие 40? 35, ну 25. Я хочу пожелать себе, чтобы у меня была возможность чаще бывать в таких красивых местах, как Корфу, Греция. Желаю себе здоровья, себе и своей семье, желаю побольше положительных эмоций, желаю радости, много классных концертов. Я счастливая женщина. Спасибо моему мужу, спасибо моей подруге», - пожелала себе Бужинская.

instagram.com/buzhynska

Ее становление как певицы началось в 1996 году, когда Екатерина Бужинская завоевала Гран-при на песенном фестивале «Веселад». Успешным для певицы был и 1998 год, когда Катя взяла Гран-при на «Славянском базаре», исполнив песни «Обречена» и «Глаза на песке».

В том же году Бужинская записала дебютный альбом. Он назывался «Музыка, которую я люблю».

В 1999 году Катя участвовала в международном песенном фестивале в Польше и привезла оттуда Гран-при. А вскоре вышел следующий сольный альбом «Лед», куда вошли музыкальные композиции «Счастье, что снится», «Новогодняя».

В 2010 году состоялась премьера хита «Клоун», а еще через год – песен «Доченька» и «Желанный». Артистка побеждает в четвертом сезоне конкурса «Народная звезда» и становится лауреатом «Песни года».

Дуэт Кати Бужинской и Пети Черного «Две зори» становится победителем фестиваля «Гордость украинской песни» в категории «Лучший украинский дуэт года».

После рождения детей певица не бросила карьеру, а так же, как и прежде, продолжает давать концерты и записывать новые хиты. Летом 2017 года состоялась премьера песни «Ты один на миллион», в 2018 году Катя Бужинская записала хит «Снежинки» в дуэте с Сергеем Пискуном.