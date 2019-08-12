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    Фото

    Адель в отпуске: певица показала фото активного отдыха с друзьями

    • Розсилка
    Адель в отпуске: певица показала фото активного отдыха с друзьями
    instagram.com/adele

    Британская певица Адель после развода наслаждается жизнью и выполняет данное себе обещание «впервые за десятилетия почувствовать мир вокруг». Знаменитость вместе с близкими друзьями отправилась в путешествие, чтобы получить новые впечатления и увидеть что-то новое

    В начале 2019 года для многих стало неожиданностью новость о том, что британская знаменитость разводится с супругом после семи лет брака. 

    В свой 31-й день рождения Адель пообещала фанатам взять собственную жизнь под контроль. Предстоящий год своей жизни она решила посвятить «себе любимой».

    И это действительно так. Артистка заметно похорошела, скинула несколько лишних килограмм и светится от счастья.

    Все свое свободное время она проводит в кругу друзей – с ними она отправилась в путешествие этим летом. Точно не известно, где отдыхает звезда, но на фотографиях можно увидеть лес, скалы, каньон и озеро.

    Изначально компания путешествовала на машине, а после насладилась роскошным отдыхом на яхте.

    Адель, отличающаяся хорошим чувством юмора, не стеснялась выглядеть смешной, а потому опубликовала довольно забавные фотографии.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele
    instagram.com/adele

    Звезда взбиралась по скалам, наслаждаясь свежим лесным воздухом, ночевала в палатке у костра, купалась в кристально чистой воде и загорала на носу яхты. И это лишь то, что показала поклонникам Адель.

    Джерело: joinfo.ua

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