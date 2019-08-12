Звезда «Квартала» поделилась результатами пикантной фотосессии
Участница юмористического проекта «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото
Чего только не сделаешь ради любви поклонников и популярности. Вот и актриса юмористического шоу «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия решила тоже подогреть к себе интерес.
Вера поразила сеть пикантным снимком. Соответствующее фото актриса разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.
Понятно, что поклонники пришли в восторг от такого фото Веры. Пользователи соцсети и подписчики в Instagram засыпали Кекелию комплиментами.
Впрочем, это не единственное откровенное фото актрисы. В сеть попали и другие не менее волнующие поклонников снимки.
Например, снимок в соблазнительном купальнике. На снимке Вера позирует на пляже в откровенном ярком купальнике. На второй фотографии Кекелия показала себя в пляжном наряде, в котором частично видна грудь артистки.
Вера Кекелия активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram и часто делится с поклонниками личными фото.
Джерело: obozrevatel.com