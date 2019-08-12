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    Фото

    Звезда «Квартала» поделилась результатами пикантной фотосессии

    • Розсилка
    Звезда «Квартала» поделилась результатами пикантной фотосессии
    vesti-ukr.com

    Участница юмористического проекта «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото

    Чего только не сделаешь ради любви поклонников и популярности. Вот и актриса юмористического шоу «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия решила тоже подогреть к себе интерес.

    Вера поразила сеть пикантным снимком. Соответствующее фото актриса разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

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    instagram.com/kekeliavera

    Понятно, что поклонники пришли в восторг от такого фото Веры. Пользователи соцсети и подписчики в Instagram засыпали Кекелию комплиментами.

    Впрочем, это не единственное откровенное фото актрисы. В сеть попали и другие не менее волнующие поклонников снимки.

    Например, снимок в соблазнительном купальнике. На снимке Вера позирует на пляже в откровенном ярком купальнике. На второй фотографии Кекелия показала себя в пляжном наряде, в котором частично видна грудь артистки.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera
    instagram.com/kekeliavera

    Вера Кекелия активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram и часто делится с поклонниками личными фото.

    Джерело: obozrevatel.com

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