Звезда «Квартала» поделилась результатами пикантной фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vesti-ukr.com

Участница юмористического проекта «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото

Чего только не сделаешь ради любви поклонников и популярности. Вот и актриса юмористического шоу «Женский Квартал» производства студии «Квартал 95» Вера Кекелия решила тоже подогреть к себе интерес.

Вера поразила сеть пикантным снимком. Соответствующее фото актриса разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

instagram.com/kekeliavera

Понятно, что поклонники пришли в восторг от такого фото Веры. Пользователи соцсети и подписчики в Instagram засыпали Кекелию комплиментами.

Впрочем, это не единственное откровенное фото актрисы. В сеть попали и другие не менее волнующие поклонников снимки.

Например, снимок в соблазнительном купальнике. На снимке Вера позирует на пляже в откровенном ярком купальнике. На второй фотографии Кекелия показала себя в пляжном наряде, в котором частично видна грудь артистки.

Вера Кекелия активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram и часто делится с поклонниками личными фото.

Джерело: obozrevatel.com