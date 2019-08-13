В Москве умерла украинская звезда Playboy: подробности загадочной смерти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/fakemooddd

В Москве умерла украинская модель Playboy и диджей из Киева Жанна Рассказова. Она выступала под сценическим псевдонимом DJ Jane Rass

Девушке было всего 29 лет. Одной из причин смерти модели называют передозировку наркотиков, но по другой версии она умерла от несовместимости лекарственных препаратов.

Как стало известно, Рассказовой стало плохо вечером 11 августа. Она потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали клиническую смерть.



Сначала сообщалось, что предположительно, диджей скончалась из-за передозировки наркотиков. Однако позже стало известно, что накануне смерти Рассказова вызывала врача из частной клиники, чтобы тот поставил ей капельницу.



При этом молодая женщина не предупредила его о том, что постоянно принимает лекарства в связи со своим хроническим заболеванием. После капельницы Рассказова уснула, а через несколько часов находившиеся в ее квартире друзья начали переживать, что она странно дышит, и разбудили ее. Модель дошла до кухни, упала в обморок и больше в себя не приходила.



Отметим, что Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Увлекалась спортом и музыкой, имея красивую внешность, пробовала свои силы в модельном бизнесе. В двадцатилетнем возрасте переехала в Москву, решив строить карьеру фотомодели. Там она ходила на кастинги, принимала участие в фотосессиях глянцевых изданий.

Особую популярность ей принесла фотосессия в журналах Playboy и FHM. В 2013 году по версии этого журнала она стала «девушкой месяца», ее фото было опубликовано на обложке журнала. Жанна Рассказова быстро приобрела известность в московской клубной тусовке. Она выпустила несколько альбомов и миксов.

Интересно, что на страничке в соцсети Instagram девушка почти всегда была откровенна с подписчиками, делилась переживаниями и эмоциями. Судя по фото, вела здоровый образ жизни, любила йогу, море, путешествия.

Джерело: lenta.ru