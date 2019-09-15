Киберпанк на улицах Шанхая: впечатляющие фото



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Если вы в восторге от темы киберпанка, то ночной Шанхай открывает для вас совершенно новый мир

Коди Эллингэм - талантливый фотограф из Новой Зеландии, с детства обожал исследовать природу.

Однако таинственный мегаполис Токио заставил его увидеть городские пейзажи в новом свете, поэтому на протяжении последних нескольких лет Коди активно работал коммерческим арт-директором и фотографом в различных проектах от Токио и в Шанхай.

«По всему Шанхая сносят старые и богато украшенные дома, и я решил поехать на исторические улицы, пока не стало слишком поздно», - объясняет он. Именно так возникла серия кадров «Улицы Шанхая», где ночное освещение подчеркивает киберпанковий город.

Отметим, что речь идет об исчезновении домов в стиле Шикумэнь, которые возвели в период между концом 19-го века и Второй мировой войной.

Джерело: maximum.fm