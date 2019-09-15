Киберпанк на улицах Шанхая: впечатляющие фото
Если вы в восторге от темы киберпанка, то ночной Шанхай открывает для вас совершенно новый мир
Коди Эллингэм - талантливый фотограф из Новой Зеландии, с детства обожал исследовать природу.
Однако таинственный мегаполис Токио заставил его увидеть городские пейзажи в новом свете, поэтому на протяжении последних нескольких лет Коди активно работал коммерческим арт-директором и фотографом в различных проектах от Токио и в Шанхай.
«По всему Шанхая сносят старые и богато украшенные дома, и я решил поехать на исторические улицы, пока не стало слишком поздно», - объясняет он. Именно так возникла серия кадров «Улицы Шанхая», где ночное освещение подчеркивает киберпанковий город.
Отметим, что речь идет об исчезновении домов в стиле Шикумэнь, которые возвели в период между концом 19-го века и Второй мировой войной.
Джерело: maximum.fm