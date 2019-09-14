Куриные ножки: в сети стали популярными оригинальные носки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Оригинальная одежда позволяет нам проявить чувство юмора и выглядеть ярко и нестандартно. Очередной хит в перечне смешных новинок – длинные носки с изображением куриных лапок

Давно уже перестали быть диковинкой свитшоты с принтами любимых представителей животного мира или детские колготки с нанесенными рисунками милых котят или забавных щенков. Однако дизайнеры предлагают повеселиться по-настоящему: в продаже появились носки-«куриные лапки».

С появлением этого удобного и теплого элементы одежды предстоящий сезон подарит нам не одну встречу с «курицами», переходящими дорогу.

Этому забавному изображению дала старт компания American Flag Socks. Надев такие носочки, можно запросто представить себя избушкой на курьих ножках.

Носки стремительно набирают бешеную популярность.

Удивительно, но они пользуются одинаковым спросом и среди мужчин, и среди женщин. Этот интерес идеально совпал с начавшейся подготовкой к празднованию Хэллоуина, который перешагнул за пределы Америки и быстро распространяется по всему миру. А главное, всегда можно сказать: «У меня лапки».

Джерело: boredpanda.com