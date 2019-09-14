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    Куриные ножки: в сети стали популярными оригинальные носки

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    Куриные ножки: в сети стали популярными оригинальные носки
    boredpanda.com

    Оригинальная одежда позволяет нам проявить чувство юмора и выглядеть ярко и нестандартно. Очередной хит в перечне смешных новинок – длинные носки с изображением куриных лапок

    Давно уже перестали быть диковинкой свитшоты с принтами любимых представителей животного мира или детские колготки с нанесенными рисунками милых котят или забавных щенков. Однако дизайнеры предлагают повеселиться по-настоящему: в продаже появились носки-«куриные лапки».

    С появлением этого удобного и теплого элементы одежды предстоящий сезон подарит нам не одну встречу с «курицами», переходящими дорогу.

    Этому забавному изображению дала старт компания American Flag Socks. Надев такие носочки, можно запросто представить себя избушкой на курьих ножках.

    Носки стремительно набирают бешеную популярность.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Удивительно, но они пользуются одинаковым спросом и среди мужчин, и среди женщин. Этот интерес идеально совпал с начавшейся подготовкой к празднованию Хэллоуина, который перешагнул за пределы Америки и быстро распространяется по всему миру. А главное, всегда можно сказать: «У меня лапки».

    Джерело: boredpanda.com

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