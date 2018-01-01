На каблуках по снегу. Кейт Миддлтон выбрала стильный наряд в Норвегии
- Сьогодні, 18:34
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Беременная герцогиня Кембриджская, как показалось многим, выбрала пальто не по погоде
Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом прибыли с официальным визитом в Норвегию. Эта поездка является частью их скандинавского тура.
Самолет британских Кейт и Уильяма приземлился в норвежском аэропорту Гардермуэн, где их встретили кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Поприветствовав друг друга, монаршие особы отправились в Королевский дворец.
Беременная герцогиня появилась на публике в синем пальто от Catherine Walker, которое надела поверх платья от бренда Seraphine, и черных туфлях. Многие посчитали, что этот наряд не соответствовал погоде. Однако стилисты как обычно остались в восторге от такого внешнего вида беременной Миддлтон.
Как сообщалось ранее, во время визита в Швецию супруга принца Уильяма выбрала изысканное желтое платье.
Джерело: Сегодня