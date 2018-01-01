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    На каблуках по снегу. Кейт Миддлтон выбрала стильный наряд в Норвегии

    Беременная герцогиня Кембриджская, как показалось многим, выбрала пальто не по погоде
    Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом прибыли с официальным визитом в Норвегию. Эта поездка является частью их скандинавского тура. Самолет британских Кейт и Уильяма приземлился в норвежском аэропорту Гардермуэн, где их встретили кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Поприветствовав друг друга, монаршие особы отправились в
    • Сьогодні, 18:34
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    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Беременная герцогиня Кембриджская, как показалось многим, выбрала пальто не по погоде

    Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом прибыли с официальным визитом в Норвегию. Эта поездка является частью их скандинавского тура.

    Самолет британских Кейт и Уильяма приземлился в норвежском аэропорту Гардермуэн, где их встретили кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Поприветствовав друг друга, монаршие особы отправились в Королевский дворец.

    Беременная герцогиня появилась на публике в синем пальто от Catherine Walker, которое надела поверх платья от бренда Seraphine, и черных туфлях. Многие посчитали, что этот наряд не соответствовал погоде. Однако стилисты как обычно остались в восторге от такого внешнего вида беременной Миддлтон.

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    На каблуках по снегу. Кейт Миддлтон выбрала стильный наряд в Норвегии
    На каблуках по снегу. Кейт Миддлтон выбрала стильный наряд в Норвегии
    На каблуках по снегу. Кейт Миддлтон выбрала стильный наряд в Норвегии

    Как сообщалось ранее, во время визита в Швецию супруга принца Уильяма выбрала изысканное желтое платье. 

    Джерело: Сегодня

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