Кирстен Данст снялась в первой беременной фотосессии

Артитка перестала скрывать свою беременность и стала героиней трогательных снимков для модного бренда

Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст в данный момент ждет своего первого ребенка. Слухи о ее беременности ходили уже давно. Однако подтвердить эту информацию она смогла лишь месяц назад. Теперь же появились первые студийные снимки с беременной артисткой. Кирстен стала лицом новой рекламной кампании марки одежды Rodarte. 35-летняя Данст



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Кирстен Данст

Артитка перестала скрывать свою беременность и стала героиней трогательных снимков для модного бренда

Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст в данный момент ждет своего первого ребенка. Слухи о ее беременности ходили уже давно. Однако подтвердить эту информацию она смогла лишь месяц назад.

Теперь же появились первые студийные снимки с беременной артисткой. Кирстен стала лицом новой рекламной кампании марки одежды Rodarte. 35-летняя Данст специально для фотосессии примеряла пальто цвета camel и в платье кораллового цвета.

На фото она нежно поддерживает руками животик, который выделяется из-под одежды. Эти снимки появились на странице дизайнеров в Instagram. «Рады представить вам женщин, которые вдохновили нас», - значится подпись под снимками.

Напомним, что отцом будущего ребенка 35-летней Кирстен Данст стал 29-летний актер Джесси Племонс. Пара начала встречаться в 2016 году. Кирстен и Джесси познакомились во время съемок в сериале «Фарго». В январе 2017 года стало известно, что влюбленные помолвлены.

Джерело: ТСН