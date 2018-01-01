Девушки из Нацполиции снялись в брутальной фотосессии

Киевские правоохранители продемонстрировали силу и красоту

Опубликована фотосессия украинских полицейских, в которой девушки позируют в окружении гирь и штанг. На отдельных снимках они появляются с оружием в руках, сообщает «Главком». Снимки появились на странице Людмилы Милевич, которая носит неофициальный статус наиболее сексуального копа столицы. На фото она появляется в компании своей

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Киевская полиция

Киевские правоохранители продемонстрировали силу и красоту

Опубликована фотосессия украинских полицейских, в которой девушки позируют в окружении гирь и штанг. На отдельных снимках они появляются с оружием в руках, сообщает «Главком».

Снимки появились на странице Людмилы Милевич, которая носит неофициальный статус наиболее сексуального копа столицы. На фото она появляется в компании своей коллеги Наталья Ягужинской. Со страницы девушки в социальной сети становится ясно, что она хвастаться перед подписчиками снимками из спортзала, на которых демонстрирует достоинства своей идеальной фигуры.

Пользователи отмечают, что девушки на этих фото прекрасно сочетают гламур, соблазнительность и брутальность. Некоторые отметили, что подобный стиль женских фотосессий нынче в тренде. Целый ряд популярных изданий показывают на своих страницах силу и мужественность женщин. А отечественная пресса предполагает, что трое фигуристых полицейских в розовом дыму может быть чей-то эротической фантазией.