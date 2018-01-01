  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян

    Звезда переоделась специально для модной фотосессии
    Знаменитая модель Пэрис Хилтон, которая в данный момент готовится к своей свадьбе, примеряла не себе образ другой американской светской дивы Ким Кардашьян. Специаольно для этого она надела накладные платиновые волосы и одежду, в которой недавно появлялась сама звезда реалити-шоу: топ, легинсы и кроссовки. Несколько снимков из этой фотосессии были
    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка
    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон

    Звезда переоделась специально для модной фотосессии

    Знаменитая модель Пэрис Хилтон, которая в данный момент готовится к своей свадьбе, примеряла не себе образ другой американской светской дивы Ким Кардашьян. Специаольно для этого она надела накладные платиновые волосы и одежду, в которой недавно появлялась сама звезда реалити-шоу: топ, легинсы и кроссовки.

    Несколько снимков из этой фотосессии были опубликованы в Instagram. Таким образом Пэрис приняла участие в съемке рекламной кампании Канье Уэста Yeezy Season 6

    Конечно, девушек сложно перепутать, так как Пэрис не обладает столь пышными формами, как ее подруга. «Было весело ненадолго стать клоном Ким Кардашьян во время съемок», – поделилась впечатлениями Пэрис в комментариях под фото.

    Поклонники обеих звезд пришли одновременно в восторг и удивление, ведь когда-то Ким Кардашьян была «правой рукой» Пэрис и везде сопровождала ее на всяческих вечеринках, фотосессия и светских мероприятиях.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян
    Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян
    Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян

    Находясь в тени Хилтон, Ким была неизвестна широкой публике. Лишь после скандального секс-видео с участием Кардашьян подруги поссорились. Ким стала набирать популярность, а вскоре и превзошла Пэрис по знаменитости и узнаваемости в США. К слову, девушки все же помирились в 2016 году, когда Пэрис была приглашена на вечеринку к семейству Кардашьян.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    знаменитости мода и красота модель самые сексуальные Пэрис Хилтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ