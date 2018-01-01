Пэрис Хилтон перевоплотилась в образ Ким Кардашьян

Звезда переоделась специально для модной фотосессии

Знаменитая модель Пэрис Хилтон, которая в данный момент готовится к своей свадьбе, примеряла не себе образ другой американской светской дивы Ким Кардашьян. Специаольно для этого она надела накладные платиновые волосы и одежду, в которой недавно появлялась сама звезда реалити-шоу: топ, легинсы и кроссовки. Несколько снимков из этой фотосессии были



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон

Звезда переоделась специально для модной фотосессии

Знаменитая модель Пэрис Хилтон, которая в данный момент готовится к своей свадьбе, примеряла не себе образ другой американской светской дивы Ким Кардашьян. Специаольно для этого она надела накладные платиновые волосы и одежду, в которой недавно появлялась сама звезда реалити-шоу: топ, легинсы и кроссовки.

Несколько снимков из этой фотосессии были опубликованы в Instagram. Таким образом Пэрис приняла участие в съемке рекламной кампании Канье Уэста Yeezy Season 6

Конечно, девушек сложно перепутать, так как Пэрис не обладает столь пышными формами, как ее подруга. «Было весело ненадолго стать клоном Ким Кардашьян во время съемок», – поделилась впечатлениями Пэрис в комментариях под фото.

Поклонники обеих звезд пришли одновременно в восторг и удивление, ведь когда-то Ким Кардашьян была «правой рукой» Пэрис и везде сопровождала ее на всяческих вечеринках, фотосессия и светских мероприятиях.

Находясь в тени Хилтон, Ким была неизвестна широкой публике. Лишь после скандального секс-видео с участием Кардашьян подруги поссорились. Ким стала набирать популярность, а вскоре и превзошла Пэрис по знаменитости и узнаваемости в США. К слову, девушки все же помирились в 2016 году, когда Пэрис была приглашена на вечеринку к семейству Кардашьян.

Джерело: Сегодня