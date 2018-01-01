Анджелина Джоли выбрала изысканный наряд для встречи с первой леди Франции

Актриса продемонстрировала одновременно стильный и сдержанный образ

Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли посетила главный офис косметической марки Guerlain в Париже. Актриса является лицом бренда. Вместе с тем артистка встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон. Для официальной встречи с супругой французского лидера Джоли выбрала белое платье от Roland Mouret, цена которого составляет $670.



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Анджелина Джоли

Актриса продемонстрировала одновременно стильный и сдержанный образ

Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли посетила главный офис косметической марки Guerlain в Париже. Актриса является лицом бренда. Вместе с тем артистка встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

Для официальной встречи с супругой французского лидера Джоли выбрала белое платье от Roland Mouret, цена которого составляет $670.

Этот образ она дополнила светлой накидкой, туфлями на каблуках и стильной сумкой. В похожей цветовой гамме была и сама Бриджит Макрон, которая облачилась в белую блузу, молочный пиджак и черные брюки.

Напомним, для похода в Лувр с детьми Анджелина Джоли выбрала черное пальто и платье.

Как сообщалось ранее, в следующем месяце Брэд Питт и Анджелина Джоли встретятся в суде, где будут решать вопрос об опеке над шестью детьми. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей.

Джерело: Сегодня