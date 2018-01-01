  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Анджелина Джоли выбрала изысканный наряд для встречи с первой леди Франции

    Актриса продемонстрировала одновременно стильный и сдержанный образ
    Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли посетила главный офис косметической марки Guerlain в Париже. Актриса является лицом бренда. Вместе с тем артистка встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон. Для официальной встречи с супругой французского лидера Джоли выбрала белое платье от Roland Mouret, цена которого составляет $670. 
    • Сьогодні, 18:21
    • Розсилка
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли

    Актриса продемонстрировала одновременно стильный и сдержанный образ

    Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли посетила главный офис косметической марки Guerlain в Париже. Актриса является лицом бренда. Вместе с тем артистка встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

    Для официальной встречи с супругой французского лидера Джоли выбрала белое платье от Roland Mouret, цена которого составляет $670. 

    1_3804

    Этот образ она дополнила светлой накидкой, туфлями на каблуках и стильной сумкой. В похожей цветовой гамме была и сама Бриджит Макрон, которая облачилась в белую блузу, молочный пиджак и черные брюки.

    angelina1

    Напомним, для похода в Лувр с детьми Анджелина Джоли выбрала черное пальто и платье.

    2_1909

    Как сообщалось ранее, в следующем месяце Брэд Питт и Анджелина Джоли встретятся в суде, где будут решать вопрос об опеке над шестью детьми. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    мода и красота актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ