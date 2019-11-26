Беременная модель plus-size снялась в белье (фото)

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instagram.com/iskra

Только в ноябре одна из самых известных моделей plus-size Искра Лоуренс объявила, что ждет первенца

На пятом месяце беременности она решила присоединиться к съемкам кампейна нижнего белья Aerie. Девушку переполняет счастье от будущего материнства.

29-летняя британская манекенщица и фотомодель снялась в откровенной фотосессии для американского бренда женского белья Aerie. Особенностью стало то, что коллекция, которую демонстрировала Искра Лоуренс, предназначена для беременных.

Пышнотелая модель таким образом отметила пятый месяц беременности. Искра Лоуренс рекламировала нижнее белье среди цветочных композиций, позируя в светлом сплошном бюстгальтере и трусиках с серебряной полоской.

Чтобы подчеркнуть нежность съемки, блондинке сделали прическу с легкими локонами, которые обольстительно спадали на обнаженные плечи.

Красавица также поделилась видео со съемочной площадки в инстаграме. Пять человек, которые помогали модели в фотосъемке, прикрывали ее мило округлившийся животик. На смешном видео Искра Лоуренс прикрывает обнаженную грудь руками.

«Пролетело 4 месяца! И мой живот наконец появился. Отпраздновали 20 недель – половину этого волшебного пути», – поделилась радостью будущая мама.