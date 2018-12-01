Названы главные цвета зимы по версии Pantone



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vogue.ua

По заведенной традиции специалисты института Pantone для каждого сезона выбирают главные оттенки

Команда института исследует и поисковые запросы со всего мира, и потребительские настроения, и политические события, и даже природные катаклизмы.

В 2017 году цвет под названием «cиняя туманность» носил благородное название «тенистая ель» и это был синий с небольшим уклоном в зеленый.

Зимой 2018/19 оттенок «синяя туманность» напоминает мглу январского морозного вечера и хорошо работает как сам по себе, так и в паре со светлыми кондитерскими тонами густых сливок и крем-брюле.

Также специалисты Института Pantone заранее начинают тосковать по весне и предлагают для нового холодного сезона наряды всех оттенков лепестков этого цветка.

Одним из самых популярных этой зимой будет оливковый во всех его проявлениях и лучше всего он выглядит с оттенками корицы и дубовой коры.

Сочный ультрафиолетовый был назван главным цветом 2018 года и его популярность настолько велика, что он в составе трендовых цветов «переезжает» и в новый 2019 год. Зимой 2018/19 модные дизайнеры предлагают носить его в паре с кирпично-красными оттенками.

Оптимистичный цвет лимона этой зимой выглядит как заранее задуманная профилактика хандры. Носить его несложно, если знать, что теплые его оттенки подходят практически всем, а вот с добавлением зелени лучше быть осторожным.

Джерело: vogue.ua