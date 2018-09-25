Триумф цвета, буйство образов и превосходный Джаред Лето: все подробности показа Gucci в Париже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 сентября в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Gucci

Эстетика 70-х и 80-х – главный источник вдохновения для Алессандро Микеле в этом сезоне – привел его в парижский театр Le Palace – он же культовый ночной клуб, созданный по образу и подобию нью-йоркского Studio 54. Неудивительно, что шоу получилось богемным, театральным и скандальным (по меркам 70-х) одновременно. Да и музы у креативного директора были соответствующие – коллекцию Микеле посвятил Лео де Берардинису и Перл Парагалло – эксцентричным театральным деятелям прошлого века, а в перерыве между двумя частями шоу на сцену поднялась Джейн Биркин, исполнившая песню Baby Alone in Babylone (ее для Биркин написал Серж Генсбур).

В самой коллекции Алессандро Микеле вновь продемонстрировал высший пилотаж – на первый взгляд, все в показе было пронизано духом свободы и богемного китча, но если присмотреться, то среди новогоднего дождика, глиттера и фиолетовых боди, как у Бората, отчетливо проглядывает коммерческая составляющая. Это фирменный почерк Микеле – может, трусы с ракушкой и не станут лидерами продаж, но смокинг, на который они надеты, мы точно увидим как минимум в сезоне кинонаград.

Триумф цвета и фактур был бы неполным без щедрой порции иронии (в том числе и само-), которой Микеле не пожалел. Ракушка на пах кажется нам удачной пародией на поясные сумки (а ведь за их популярность Gucci в ответе не меньше, чем, скажем, Prada). Или кожаные маски на пол-лица, которые выглядят не оммажем одному плохому фильму про БДСМ, а, скорее, прототипом огромных солнцезащитных очков в противовес узким оправам этого лета.

Отдельного упоминания заслуживают образы гостей показа, каждый из которых нашел в Gucci что-то свое. Джаред Лето, например, пришел в бархатном балахоне и массивных хайкерах. Дэвид Ферниш выбрал довольно сдержанные непарные брюки и пиджак, но не удержался от ярких акцентов в виде желтого тоута и красных лоферов.

«Скотч» рекомендует: Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

Джерело: GQ