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    Жизнь

    Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета

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    Дональд Трамп - Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета
    Дональд Трамп

    Дональд Трамп снова оконфузился, и пользователи не смогли оставить это незамеченным

    Президент США с супругой посетили детскую больницу Nationwide Childrenʼs Hospital в Огайо, и во время экскурсии по учреждению глава государства решил составить компанию детям и раскрасить с ними раскраски.

    После того, как фото были опубликованы в Сети, самые внимательные заметили, что одну из полос американского флага Дональд закрасил синим, в то время как полоски должны быть красного и белого цветов.

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    Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета
    Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета
    Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета
    Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета

    В Twitter тут же появились посты с шутками на тему того, что президент не знает, как выглядит флаг его страны.

    Другие повесились, предположив, что Дональд собирался нарисовать флаг РФ, но и тут оплошал.

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