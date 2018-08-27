Перепутал и опозорился: Дональд Трамп раскрасил флаг США в неправильные цвета
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Розсилка
Дональд Трамп снова оконфузился, и пользователи не смогли оставить это незамеченным
Президент США с супругой посетили детскую больницу Nationwide Childrenʼs Hospital в Огайо, и во время экскурсии по учреждению глава государства решил составить компанию детям и раскрасить с ними раскраски.
После того, как фото были опубликованы в Сети, самые внимательные заметили, что одну из полос американского флага Дональд закрасил синим, в то время как полоски должны быть красного и белого цветов.
В Twitter тут же появились посты с шутками на тему того, что президент не знает, как выглядит флаг его страны.
Другие повесились, предположив, что Дональд собирался нарисовать флаг РФ, но и тут оплошал.
Maybe it’s not so wrong - looks like a poor attempt at the Russian flag ...
Джерело: graziamagazine.ru