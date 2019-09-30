Неделя моды в Париже: украинские звезды в центре модных событий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В рамках Недели моды в Париже прошло уже традиционное шоу L’Oreal Paris Le Défilé, в котором вместе с профессиональными моделями на подиум вышли посланницы бренда, включая таких мировых звезд как Хелен Миррен, Даутцен Крес, Айшвария Рай и Эмбер Херд

В этом году к ним присоединилась и украинка Катя Сильченко, представляющая L'Oreal в нашей стране.

У себя в социальных сетях Сильченко рассказывала, что очень серьезно готовилась к шоу, а на момент дефиле ее вес составлял 53 килограмма.

Украинскому дизайнеру достался сдержанный и элегантный образ – черные прямые брюки с высокой талией и шелковая укороченная блуза с интересным декольте.

Хореограф Алена Шоптенко также на два дня вырвалась из киевских хлопот в Париж, где прошла Неделя моды. Там она вдохновилась атмосферой и показала свои струнке ножки в коротких шортах.





«Меня точно нельзя назвать модницей. Я редко хожу на показы и не страдаю вещизмом. Я не слежу за новинками и коллекциями, мои главные коллекции – это «тренировочная одежда сезон 2010-2019». ⠀





«Но, посетив неделю моды в Париже, я нашла для себя нечто другое. Это такой источник идей и вдохновения, что я заряжена образами и идеями на год вперед. Здесь все окружено стилем и творчеством. И город, и показы, и люди».⠀

Джерело: tabloid.pravda.com.ua