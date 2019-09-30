Неделя моды в Париже: украинские звезды в центре модных событий
В рамках Недели моды в Париже прошло уже традиционное шоу L’Oreal Paris Le Défilé, в котором вместе с профессиональными моделями на подиум вышли посланницы бренда, включая таких мировых звезд как Хелен Миррен, Даутцен Крес, Айшвария Рай и Эмбер Херд
В этом году к ним присоединилась и украинка Катя Сильченко, представляющая L'Oreal в нашей стране.
У себя в социальных сетях Сильченко рассказывала, что очень серьезно готовилась к шоу, а на момент дефиле ее вес составлял 53 килограмма.
Украинскому дизайнеру достался сдержанный и элегантный образ – черные прямые брюки с высокой талией и шелковая укороченная блуза с интересным декольте.
Хореограф Алена Шоптенко также на два дня вырвалась из киевских хлопот в Париж, где прошла Неделя моды. Там она вдохновилась атмосферой и показала свои струнке ножки в коротких шортах.
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Я опять побывала в сказке. Уже только в Киеве осознала, в какое чудесное место я попала. Сколько красивой одежды, мест, людей и даже красивой еды я увидела. Париж – однозначно теперь моя новая любовь. Последний раз я была там 10 лет назад на чемпионате мира по бальным танцам и видела только танцевальный зал и Эйфелеву башню. В этот же раз я так и не увидела Эйфелеву башню, но побывала в самых модных местах Парижа и прочувствовала на себе, как это - быть в центре мировой красоты. ⠀ ⠀ За эти два очень насыщенных дня я побывала на показах мировых дизайнеров, посетила офис Карла Лагерфельда и увидела его команду, примеряла самые французские образы, научилась делать помаду и ещё много чего. ⠀ ⠀ Ну что я могу теперь сказать? Конечно же, только благодарности @lorealmakeup и #lorealparisukraine за возможность и приглашение, а всей команде - за тепло, заботу и приятную работу. Ближайшие несколько дней, а то и недель я опять буду видеть только танцевальный зал, но после поездки в Париж смотреть на него я буду уже совсем по-другому.⠀ ⠀ Костюм @katerinakvit Причёска @vitalik_datsiuk Макияж @slavachaika ⠀ И ещё огромное спасибо @shevchyuliya, @victoriazaliznyuk, режиссёру @katerula и оператору @localradio
«Меня точно нельзя назвать модницей. Я редко хожу на показы и не страдаю вещизмом. Я не слежу за новинками и коллекциями, мои главные коллекции – это «тренировочная одежда сезон 2010-2019». ⠀
«Но, посетив неделю моды в Париже, я нашла для себя нечто другое. Это такой источник идей и вдохновения, что я заряжена образами и идеями на год вперед. Здесь все окружено стилем и творчеством. И город, и показы, и люди».⠀
Джерело: tabloid.pravda.com.ua