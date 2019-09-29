Участники конкурса «Мистер Глобал 2019» в национальных костюмах: великолепные фото



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boredpanda.com

Недавно в Таиланде прошел конкурс «Мистер Глобал 2019», который почти как «Мисс мира», только для мужчин

Впервые конкурс был проведен в 2014 году, и с того момента более 60 стран прислали своих представителей, чтобы побороться за титул «Mister Global».

Финал состоялся 26 сентября в Бангкоке, где жюри пришлось выбрать победителя из 38 кандидатов на почетный титул.

В этом году победу в конкурсе одержал 23-летний корейский студент полицейской академии и модель Чон Ву Ким. Весь следующий год он будет выполнять роль посла доброй воли и принимать участие в экологических и благотворительных проектах.

В этом году, как и в прошлых, большое внимание конкурса была уделено национальным костюмам участников.

Предлагаем вам взглянуть на национальные костюмы участников конкурса «Мистер Глобал».

В этих костюмах мужчины выглядят величественно, даже если на первый взгляд кажется иначе.

Джерело: boredpanda.com