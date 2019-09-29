  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Участники конкурса «Мистер Глобал 2019» в национальных костюмах: великолепные фото

    • Розсилка
    Участники конкурса «Мистер Глобал 2019» в национальных костюмах: великолепные фото
    boredpanda.com

    Недавно в Таиланде прошел конкурс «Мистер Глобал 2019», который почти как «Мисс мира», только для мужчин

    Впервые конкурс был проведен в 2014 году, и с того момента более 60 стран прислали своих представителей, чтобы побороться за титул «Mister Global». 

    Финал состоялся 26 сентября в Бангкоке, где жюри пришлось выбрать победителя из 38 кандидатов на почетный титул.

    В этом году победу в конкурсе одержал 23-летний корейский студент полицейской академии и модель Чон Ву Ким. Весь следующий год он будет выполнять роль посла доброй воли и принимать участие в экологических и благотворительных проектах. 

    В этом году, как и в прошлых, большое внимание конкурса была уделено национальным костюмам участников. 

    Предлагаем вам взглянуть на национальные костюмы участников конкурса «Мистер Глобал». 

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В этих костюмах мужчины выглядят величественно, даже если на первый взгляд кажется иначе.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    конкурс фотография модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ