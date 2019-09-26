Невероятное преображения: звезда похудела на 50 кг



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instagram.com/jessicasimpson

Голливудской звезде удалось невероятное — она похудела после родов практически на 50 кг

В сети появились новые снимки известной голливудской звезды Джессики Симпсон. Ей удалось похудеть практически на 50 кг после того, как она родила свою третью дочь Берди Мэй.

При этом за беременность Джессика сильно набрала вес. Она жаловалась своим подписчикам в Instagram о своем плохом самочувствии и сильно отекшим ногам.

На последних снимках артистка предстала похудевшей минимум в три раза. Для нового выхода она выбрала черное платье черного цвета длины миди и дополнила образ черными очками.

В целом звезда смотрелась помолодевшей. Свою тонкую талию она подчеркнула с помощью элегантного пояса.

«Я так горжусь тем, что снова чувствую себя собой. Даже когда это казалось невозможным, я предпочитала работать еще усерднее», — призналась Симпсон.

«Она усердно работает над собой: тренируется, ест здоровую пищу и стремится вернуть ту форму, в которой чувствовала себя наиболее хорошо. Она гонится не за цифрой, обозначающей размер одежды, а за здоровьем, хочет чувствовать себя лучше»,— сообщил прессе инсайдер.

Джерело: politeka.net