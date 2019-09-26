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    Лобода хочет вернуться в Украину с помощью Зеленского

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    Лобода хочет вернуться в Украину с помощью Зеленского
    instagram.com/lobodaofficial

    Украинская певица Светлана Лобода, которая уже давно не выступает в Украине, надеется, что вскоре она сможет вернуться на родину, благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому

    То, что в последние годы происходит по отношению к певице в Украине, Светлана Лобода предпочитает называть не травлей, а «агрессивным временем», которое нужно переждать.

    «Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский, в силу того, что он творческий человек, он все же как-то все наладит. У меня к нему очень теплое отношение. Я в него верю. Я бы очень хотела, чтобы тот позитив, который у него есть, он использовал его на благо всех людей. Потому что люди очень страдают. И людей очень жаль», - добавила Лобода.

    По словам певицы, она, прежде всего, любит людей, и ей хорошо там, где любят ее и ее творчество. «Какая, к черту, разница, это страна: Россия, Украина, Казахстан ... То, что происходит в политике, нас вообще не касается. Мы - артисты, мы вне всего этого», - заявила Светлана.

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/

    «Я верю, что скоро смогу вернуться в свою страну с огромным концертом», - добавила она.

    Джерело: strana.ua

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